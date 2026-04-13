Nella mattinata di sabato 11 aprile, l'Amministrazione comunale di Cornate d'Adda ha premiato Renato Scotti, Francesca Pedretti e Mario Altamura

L’Amministrazione comunale di Cornate d’Adda premia il compianto Renato Scotti, Francesca Pedretti e Mario Altamura con il più alto riconoscimento cittadino.

La città premia i suoi benemeriti: consegnati gli Aironi d’Oro

Sabato 11 aprile, nel cortile di Villa Comi si è svolta la cerimonia di consegna dell’«Airone d’Oro», la benemerenza civica che ogni anno premia tre eccellenze del territorio attive nel mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale, dello sport o in altri settori. I vincitori di questa edizione – incentrata sul valore del dono – sono il rimpianto Renato Scotti, ex presidente del Centro Culturale Benedetto XVI, l’infermiera Francesca Pedretti e il volontario Mario Altamura, meritevoli di aver donato sé stessi, il proprio tempo, attenzione e cura, alla comunità. A seguire, il saluto ai nuovi residenti di Cornate d’Adda, accolti con calore dall’Amministrazione e dal pubblico presente. Ha condotto la cerimonia l’assessore alla Cultura Gaetano Calabrò.

«Il rito della consegna dell’“Airone d’Oro” ha superato il suo decimo anniversario, premiando negli anni più di trenta concittadini – ha affermato con orgoglio il sindaco Andrea Panzeri – Il filo rosso di questa giornata è il dono: i nostri benemeriti incarnano la cultura del dono, del servizio disinteressato alla collettività, e per questo li ringraziamo».

I riconoscimenti

La prima benemerenza è stata consegnata ai familiari di Scotti, Giovanni ed Ermanno, dall’assessora Lorenza Scotti:

«Con amore, competenza e una insaziabile attitudine per la ricerca del “Bello”, Renato ha ideato e promosso iniziative di alto livello nel nostro comune conservando sempre la sua indole riservata, senza mai cercare la luce dei riflettori: la benemerenza civica rappresenta una gratificazione per il suo spessore culturale particolarmente sensibile alla sacralità e alla fede, che ha sempre coltivato per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca. Un percorso che ciascuno di noi ha il dovere di compiere, anche in sua memoria».

Segue il premio destinato a Pedretti, consegnato dalla vicesindaca Morena Radavelli a figlio, nuora e nipotina:

«La benemerenza civica le viene assegnata per la sua dedizione appassionata al passato, al presente e al futuro della frazione di Colnago, espressa tramite il suo servizio instancabile e il suo prezioso tempo offerti agli anziani, agli adulti e ai ragazzi. La sua operosità e il suo dinamismo siano esempi che muovano all’impegno attivo comunitario nuovi e numerosi cittadini».

Il terzo «Airone d’Oro» è stato consegnato a Altamura dal sindaco:

«Rappresenta un modello di cittadino che, nei limiti delle proprie possibilità e senza alcuna pretesa di straordinarietà, sceglie di spendere tempo ed energie per la causa comune. Ancor più encomiabile il suo impegno all’interno di una comunità nella quale si è inserito in età avanzata e dalla quale avrebbe potuto semplicemente richiedere servizi e prestazioni, senza dare nulla in cambio. La benemerenza civica intende riconoscere e premiare la sua voglia di mettersi sempre al servizio e sempre con il buonumore».

La cerimonia di accoglienza dei nuovi residenti

Infine, per il secondo anno consecutivo la cerimonia di premiazione si è conclusa con il benvenuto ai nuovi cornatesi, coloro che hanno preso la residenza in città nel 2025, quest’anno più numerosi che mai. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di introdurre ufficialmente i neo concittadini all’interno della comunità e presentargli sin da subito le “anime buone” che ne costituiscono il tessuto sociale, fatto di impegno quotidiano, disponibilità e spirito di collaborazione.