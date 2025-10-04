La città si riempie di colori con la Casa Delle Donne

“Una nota di colore per una città che si sta spegnendo”: venerdì sera inaugurata in sala civica Levi di Desio la mostra “Yarn Bombing”, organizzata da Casa Delle Donne.

L’impegno dietro all’esposizione

Ragnetti colorati, gufi, mani che si incontrano: la città si è riempita di colori grazie all’iniziativa di Casa Delle Donne, che negli scorsi mesi ha realizzato decorazioni all’uncinetto che decoreranno la città nei prossimi giorni, e che in parte rimarranno esposti fino a lunedì in sala Levi. Tanto il lavoro dietro alle installazioni artistiche delle volontarie dell’associazione, che ogni martedì, a partire da febbraio, si sono riunite per lavorare all’uncinetto creando animaletti, fiori e tante forme variopinte.

“È anche un modo per fare conoscere la nostra associazione Casa Delle Donne , che ancora tante persone non conoscono. Vogliamo anche esprimere e trasmettere la nostra gioia di lavorare all’uncinetto, ognuna con il proprio gusto ed estro”, ha spiegato Patrizia Milanetto di Casa Delle Donne.

Il motivo dell’iniziativa

“L’idea è nata per dare colore e allegria in città ma anche per valorizzare in una forma nuova l’arte dell’uncinetto, della maglia e della tessitura – ha proseguito Daniela Chiapparelli, tra le organizzatrici – Si tratta di lavori antichi, ma esposti in una versione moderna e a servizio della città. Ci piace puntare molto sulla partecipazione”.

Non solo installazioni

All’inaugurazione, avvenuta in sala civica Carlo Levi, presenti anche il primo cittadino Carlo Moscatelli e l’assessore agli Eventi, Jenny Arienti, che si sono congratulati con tutti coloro che hanno partecipato.

L’azione dell’associazione non si è limitata a creare le installazioni artistiche che ora decorano la città: le donne hanno infatti realizzato anche coperte da donare ai senzatetto e alle donne vittime di violenza ospitate nei centri.