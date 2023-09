La Compagnia del Corvo vince il premio Italia Medioevale

Il gruppo, legato all'associazione Brianza medioevale di Giussano , ha vinto la sfida on line tra i gruppi storici italiani e si è meritato il premio "Italia Medioevale".

Miglior gruppo storico

Grandi soddisfazioni tra i membri del gruppo giussanese che fa parte dell’associazione Brianza Medioevale: la compagnia del Corvo, è stata la più votata tra i gruppi storici e ha vinto la sfida online aggiudicandosi il Premio Italia Mediovale.

Un premio nato nel 2004

L’Associazione Culturale Italia Medievale ha istituito questo premio nel 2004 per assegnare annualmente un riconoscimento a personalità, istituzioni e privati che si sono particolarmente distinti nella promozione e valorizzazione del patrimonio medievale del nostro paese. Le numerose attività svolte nel corso dello scorso anno, dal gruppo giussanese con competenza e qualità, hanno consentito loro di essere prima segnalati e poi candidati, insieme ad altre 4 associazioni italiane, per questo ambito premio.

Votazioni online e l'appello

Le votazioni si sono svolte on line, su un sito dedicato, dal 1 febbraio al 31 agosto. Solo qualche settimana fa i giussanesi avevano fatto una sorta di appello sui social, poichè erano ad un passo dalla vittoria, appello che a quanto pare è servito, così come le numerose esibizioni e presenze ad eventi storici.

La cerimonia di premiazione e consegna degli attestati si terrà sabato 25 novembre a Milano.

I prossimi appuntamenti

La Compagnia del Corvo aspettando le premiazioni, si prepara a nuovi eventi: il 16 e 17 settembre sarà a Pavia per la manifestazione «La Città delle 100 Torri», che si svolgerà presso il Castello Visconteo; il 24 settembre saranno invece a Sesto San Giovanni per l’iniziativa «Non ci resta che …via Picardi»; il 6, 7 e 8 ottobre a Brescia per «A.D. 1238 Federico II e l’Assedio di Brescia» presso il Castello; il 22 ottobre a Lodi Vecchio e il 29 ottobre al Parco dei Vivai di Mariano Comense per un ritorno al Medioevo.