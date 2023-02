La compagnia di Desio Ideeinscena per don Levi Spadotto

La compagnia teatrale di Desio Ideeinscena torna sul palcoscenico per sostenere il "progetto salute" nella parrocchia di Haiti dove don Levi Spadotto (sacerdote molto amato in città, dove è stato assistente dell’oratorio Beata Vergine Immacolata) ha prestato il proprio servizio come Fidei Donum della Chiesa di Milano.

Ideeinscena: teatro e solidarietà per don Levi Spadotto

La serata è in programma venerdì 10 febbraio, alle 21, al teatro La Campanella di Bovisio Masciago ed è promosso in collaborazione con "Moving Missione Haiti", il Gruppo Missionario Le Formiche di Melzo e l’Associazione Levhaiti di Arcisate: una sinergia di gruppi legati a don Levi, che attualmente presta il proprio servizio pastorale presso la Parrocchia Sant’Albino di Brugherio. Lo spettacolo teatrale proposto dalla compagnia teatrale Ideeinscena è la commedia brillante "Non sparate sul postino", di Deren Benfield: un lavoro con l’obiettivo di offrire un sorriso agli abitanti di uno dei luoghi più poveri e tribolati della terra, Haiti.

Il progetto salute per Haiti

L’iniziativa si propone di sostenere l’attività di cinque dispensari di Haiti che sono distribuiti nel vasto territorio parrocchiale: si tratta di luoghi essenziali in una zona che non ha ospedali vicini (l’unico è raggiungibile attraverso un percorso che prevede un’ora di auto, ma accoglie solo chi può permettersi di pagare). Ogni dispensario ha un’infermiera specializzata che riceve gli ammalati, li visita, dispensa i medicinali necessari, consiglia e propone le terapie da seguire. Qui ci si occupa del piano vaccinazioni e del progetto contro la malnutrizione dei bambini, oltre ad organizzare con la parrocchia l’eventuale trasporto d'urgenza nell’ospedale più vicino, per andare a fare degli esami più approfonditi o per assistere alcuni malati a domicilio. Tra personale in servizio, medicinali e spese di gestione servono ogni anno circa 5mila euro. L’obiettivo dell’evento del 10 febbraio è riuscire a sostenere un intero anno.

Invito ad aderire all'iniziativa

Il gruppo teatrale desiano invita ad aderire all'iniziativa e a sostenere il progetto per portare un aiuto alla parrocchia di Haiti. Chi è interessato e intende assistere allo spettacolo può inviare una mail a ideeinscenadesio@gmail.com. Diversamente, si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 351.8364993. In entrambi i casi bisogna indicare sempre nome e cognome, mail, numero di telefono e numero di biglietti richiesti. Il ritiro dei biglietti potrà avvenire nei seguenti giorni: venerdì 3 febbraio, dalle 17 alle 19 alla Scuola Danza Il Centro, in via Conciliazione 15, a Desio.