La Comunità Casa di Betania ha il suo nuovo prete dell’oratorio

L'arcivescovo di Milano ha nominato don Nikolas Abbate responsabile della Pastorale giovanile d Agrate, Omate e Caponago.

La Comunità Casa di Betania ha il suo nuove prete dell’oratorio.

Don Nikolas nuovo responsabile della Pastorale giovanile

Si chiama Nikolas Abbate e ha 25 anni il sacerdote novello a cui l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha deciso di affidare la guida della Pastorale giovanile delle parrocchie di Agrate, Omate e Caponago.

Stasera l’accoglienza in oratorio: “Benvenuto”

La nomina è stata effettuata nella mattinata di oggi, giovedì 25 giugno. In serata è prevista la festa di accoglienza all’oratorio Beato Clemente Vismara di Agrate e la cena di benvenuto alla presenza del parroco, don Matteo Galli, e degli altri sacerdoti.

“Benvenuto don Nikolas”, si legge in un post pubblicato sul canale Whatsapp della Comunità pastorale.

Prenderà il posto di don Davide, trasferito a Milano

Tra loro anche don Davide Cardinale, attuale responsabile della Pastorale giovanile che lascia, dopo 9 anni, la Comunità Casa di Betania per trasferirsi a Milano. L’avvicendamento avverrà ufficialmente dall’inizio di settembre ma già durante l’estate don Nikolas parteciperà alle vacanze estive organizzate dagli oratori.

Chi è don Nikolas

Don Nikolas Abbate, 25 anni, nato a Desio, proviene dalla parrocchia Ss. Nazaro e Celso di Bresso; è stato ordinato due settimane fa nel Duomo di Milano.