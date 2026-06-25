La Comunità Casa di Betania ha il suo nuovo prete dell’oratorio

La Comunità Casa di Betania ha il suo nuove prete dell’oratorio.
Don Nikolas nuovo responsabile della Pastorale giovanile
Si chiama Nikolas Abbate e ha 25 anni il sacerdote novello a cui l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha deciso di affidare la guida della Pastorale giovanile delle parrocchie di Agrate, Omate e Caponago.
Stasera l’accoglienza in oratorio: “Benvenuto”
La nomina è stata effettuata nella mattinata di oggi, giovedì 25 giugno. In serata è prevista la festa di accoglienza all’oratorio Beato Clemente Vismara di Agrate e la cena di benvenuto alla presenza del parroco, don Matteo Galli, e degli altri sacerdoti.
“Benvenuto don Nikolas”, si legge in un post pubblicato sul canale Whatsapp della Comunità pastorale.
Prenderà il posto di don Davide, trasferito a Milano
Tra loro anche don Davide Cardinale, attuale responsabile della Pastorale giovanile che lascia, dopo 9 anni, la Comunità Casa di Betania per trasferirsi a Milano. L’avvicendamento avverrà ufficialmente dall’inizio di settembre ma già durante l’estate don Nikolas parteciperà alle vacanze estive organizzate dagli oratori.
Chi è don Nikolas
Don Nikolas Abbate, 25 anni, nato a Desio, proviene dalla parrocchia Ss. Nazaro e Celso di Bresso; è stato ordinato due settimane fa nel Duomo di Milano.