La comunità di Cornate ha premiato le sue eccellenze, consegnando il tradizionale Airone d'oro. La cerimonia è andata in scena ieri sera, venerdì 3 febbraio 2023 in Municipio, dove l'Amministrazione comunale ha premiato i cittadini benemeriti e, per la prima volta, anche le attività storiche.

Grande partecipazione all'evento

In tantissimi hanno partecipato alla serata andata in scena ieri sera, venerdì 3 febbraio, nella Sala consiliare del Comune. Alla tradizionale consegna dell'Airone d'oro, la benemerenza civica assegnata a cittadini o associazioni capaci di distinguersi nel corso dell'anno appena concluso, si è affiancata per la prima volta anche la celebrazione delle attività storiche.

"Vedere la sala così piena è davvero bello ed emozionante, soprattutto pensando alle tante difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi anni e che abbiamo saputo superare con la forza della nostra collettività - ha commentato il sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo, affiancato dal sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Beatrice Ioele - Con la consegna dell'Airone d'oro vogliamo celebrare quelle persone e quelle associazioni che con il loro impegno hanno dato lustro alla nostra comunità e al nostro territorio. Da quest'anno poi iniziamo a premiare anche le attività storiche, che raccontano un'importante storia imprenditoriale di Cornate".

L'Airone d'oro 2022

Come da tradizione, sono state tre le benemerenze civiche consegnate dall'Amministrazione comunale di Cornate. Gli Aironi d'oro 2022 sono stati consegnati dal sindaco Colombo, dall'assessore alla Cultura Annamaria Arlati, dall'assessore ai Servizi sociali Maria Cristina Teruzzi e dal consigliere di minoranza Gabriele Beretta. Il primo Airone d'oro è andato a Virgilio Airoldi, storico presidente della Pro Loco.

"Per l'mpegno per valorizzare la storia e le bellezze turistiche del nostro territorio, per la sua passione e il suo impegno nel far conoscere e divulgare la cultura locale, per la sua dedizione con la quale si è impegnato in Pro Loco fin dalla sia fondazione e che lo ha spinto a rimettersi in gioco come Presidente anche nell’ultimo consiglio formatosi", si legge nella motivazione.

Il secondo Airone d'oro 2022 è invece stato consegnato ai volontari della Casa famiglia "con riconoscenza a questo gruppo di volontari per la forza, l’entusiasmo, la dedizione nel donare il tempo, l’affetto, le cure ai più deboli, ai bisognosi e agli anziani". Il terzo e ultimo riconoscimento, infine, è stato consegnato agli operatori del Centro diurno disabili, "che da oltre 35 anni va incontro con professionalità e passione ai bisogni di famiglie e persone con disabilità complessa".

Foto 1 di 3 Virgilio Airoldi Foto 2 di 3 I volontari della Casa famiglia Foto 3 di 3 Gli operatori del Cdd

I premi per i negozi storici

Per la prima volta, inoltre, l'Amministrazione comunale ha voluto premiare anche i negozi e le attività storiche di Cornate. Un'iniziativa nata dalla sinergia con il Comitato commercianti, rappresentanto nell'occasione dal suo presidente Antonio Colombo.

"Grazie a tutte le persone che hanno collaborato alla creazione di questo riconoscimento, dai dipendenti degli Uffici comunali, ai colleghi dell'Amministrazione (che hanno accolto all'unanimità la proposta) e ovviamenti ai membri del Comitato commercianti - ha spiegato l'assessore al Commercio Gianluca Quadri - Ogni anno premieremo tre esercizi commerciali che abbiano almeno quarant'anni di attività. Abbiamo voluto dare il giusto riconoscimento a chi ha saputo affrontare tante difficoltà e cambiamenti, grazie a impegno, costanza, passione e capacità. Sul nostro territorio esistono attività con oltre 100 anni di vita e noi come Amministrazione non possiamo che essere orgogliosi di averli al nostro fianco".

Per quanto riguarda le premiazioni 2022, il primo riconoscimento è andato al Bar Meroni di Colnago, aperto dal lontano 1932. Successivamente è toccato all'Ottica Panzeri di Cornate, fondata nel 1951. L'ultimo premio, infine, è stato assegnato alla Cartoleria Scotti, attività creata addirittura nel 1907.