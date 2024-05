La comunità di Ornago festeggia i 104 anni di Rosa Saronni. Grande traguardo per la donna, che nella giornata di oggi ha ricevuto gli auguri del sindaco Daniel Siccardi e dell'assessore ai Servizi sociali Egle Scaccabarozzi.

Traguardo da record

Un traguardo davvero da record. E' quello tagliato da Rosa Saronni, che in queste ore festeggia il 104esimo compleanno. Ornaghese doc, è molto conosciuta in paese per la sua professione di sarta, come avevano ricordato le figlie in un’intervista rilasciata al nostro Giornale in occasione del compleanno numero 100.

"Non si limitava solo a confezionare abiti, ma ha fatto anche da insegnante a tante ragazze di Ornago e non solo. E’ sempre stata molto precisa e puntigliosa nel suo lavoro. Nella vita, invece, ha fatto della semplicità e del sorriso i suoi punti di forza. E’ un’ornaghese doc - avevano raccontato le figlie Fausta, Mariangela e Mirella - E’ nata e cresciuta in una cascina in centro paese. Qui a Ornago, dove ha vissuto con l’amato marito Attilio, la conoscono in tanti, anche perché non è la prima della sua famiglia a raggiungere un traguardo così importante come quello dei cento anni".

Gli auguri dell'Amministrazione comunale

Nelle scorse ore la donna ha ricevuto gli auguri del sindaco di Ornago Daniel Siccardi e dell'assessore ai Servizi sociali Egle Scaccabarozzi, che hanno consegnato a Rosa Saronni un mazzo di fiori e una pergamena. Presenti alla festa le figlie della neo 104enne, Fausta e Mirella Gabellini.