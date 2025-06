Un rinforzo in arrivo per la Comunità Pastorale da anni sottodimensionata come numero di sacerdoti. Dal prossimo mese di settembre il parroco responsabile don Giuseppe Conti e i preti delle parrocchie di Carate Brianza, Agliate, Costa Lambro e Albiate potranno quindi contare sull’apporto di un nuovo vicario.

La Comunità Pastorale ha un nuovo vicario

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha infatti nominato nei giorni scorsi don Giuseppe Pellegrino, classe 1972, attualmente in servizio nella Comunità Pastorale «Beato Giovanni Mazzucconi» che riunisce le tre parrocchie di Lecco Alta (San Giovanni, Rancio e Laorca).

Originario della Puglia, della provincia di Lecce, ma arrivato da tempo in Brianza a Barlassina, don Giuseppe era diventato sacerdote della Diocesi di Milano nel 2018.

Don Pellegrino presterà servizio in città come vicario della Comunità Pastorale guidata dal parroco (con i poteri di legale rappresentante) insieme agli altri tre sacerdoti vicari: don Marco Zambon, coadiutore degli oratori e responsabile della Pastorale giovanile; don Renato Aldeghi, 79 anni compiuti a marzo, già parroco di Albiate e don Federico Galliussi, in qualità di cappellano dell’ospedale e prete residente a Costa Lambro.

Il nuovo vicario, laureato in ingegneria meccanica, si era trasferito nel nord Italia per cercare lavoro dapprima in Piemonte, a Torino e poi in Lombardia, prendendo casa a Pescarenico dove ebbe modo di maturare la sua vocazione dopo l’incontro con don Sandro Chiesa all’epoca sacerdote nel Lecchese poi trasferito a Barlassina.

In quel periodo il nuovo vicario venne sottoposto ad una delicata operazione da cui fortunatamente si riprese e don Chiesa lo invitò a seguirlo a Barlassina come direttore dell’oratorio fino alla decisione nel 2012 di entrare in seminario per gli studi. Prima dell’ordinazione sacerdotale in Duomo a Milano nel giugno del 2018, don Giuseppe Pellegrino aveva fatto tappa in Brianza; era stato infatti per brevi periodi a Sovico e a Renate per poi essere destinato, una volta diventato prete, come vicario della Parrocchia di Santa Margherita, in Albese con Cassano. Nel settembre del 2019 il trasferimento, sempre come vicario, nelle parrocchie dei Rioni Alti di Lecco. Il futuro vicario della Comunità caratese trascorrerà ancora tutto il periodo dell’estate a Lecco, seguendo in particolare le iniziative dell’oratorio estivo per i ragazzi e le vacanze dei ragazzi e dei giovani. A settembre l’ingresso ufficiale a Carate Brianza a fianco di don Giuseppe Conti.

«Da anni eravamo sottodimensionati»