La Comunità pastorale Santa Maria della Rocchetta saluta l'amato sacerdote. Don Matteo Albani lascia Cornate dopo nove anni: diventerà parroco in Valsassina.

Nove anni. Tanto è durata l’esperienza sacerdotale di don Matteo Albani nella Comunità pastorale Santa Maria della Rocchetta. Nella giornata di sabato, infatti, il vicario parrocchiale ha comunicato a tutta la comunità il suo imminente trasferimento, che si concretizzerà a settembre. Nato a Lecco, il sacerdote-alpino si avvicinerà a casa, diventando parroco dell’Unità pastorale di Pregnana e Pagnona, Comuni situati nella splendida Valsassina. Don Matteo ha voluto salutare i parrocchiani di Cornate, Colnago e Porto d’Adda pubblicando la lettera ricevuta dal vicario episcopale della Diocesi di Milano Michele Elli.

"Voglio attestargli anche il mio e vostro più sincero apprezzamento per il suo lavoro paziente, intelligente e dedito fatto con voi, per voi e per il decanato. Gli auguro ogni bene e un fecondo, sereno servizio pastorale tra le amene montagne della Valsassina", si legge nella missiva.