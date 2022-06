La Comunità pastorale Santa Maria Maddalena saluta una delle sue colonne. Dopo 8 anni di servizio sacerdotale don Andrea Bianchi si appresta a lasciare il Vimercatese per trasferirsi a Seveso.

Dopo otto anni molto intensi (trascorsi prima diacono, quindi come vicario della pastorale giovanile), la Comunità pastorale Santa Maria Maddalena saluta l’amato sacerdote. Nel fine settimana, infatti, il vicario episcopale Monsignor Luciano Angaroni ha comunicato a tutti i fedeli di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago il trasferimento di don Andrea Bianchi. Quest’ultimo, da settembre, sarà vicario parrocchiale della Pastorale giovanile della Comunità pastorale San Pietro da Verona di Seveso.

"Desidero ringraziare don Andrea per tutto l’impegno in questi anni spesi per il bene della comunità - ha scritto Monsignor Angaroni ai parrocchiani - Al suo incarico presso di voi verrà destinato un prete novello, ordinato sacerdote proprio sabato, e che riceverà la nomina il 23 giugno».