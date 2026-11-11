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“Che questo luogo possa continuare a essere un punto di riferimento, di serenità, di incontro e di raccoglimento per tutti i cesanesi”. È l’augurio espresso dal sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca in occasione della partecipatissima cerimonia di inaugurazione del nuovo Crocifisso al Biulè, che prende il posto di quello distrutto dalle fiamme nel pomeriggio di Pasqua, lo scorso marzo.

La comunità riabbraccia il Crocifisso del Biulè

Un momento molto atteso, quello della restituzione dell’amata edicola votiva del Villaggio Snia alla comunità, testimoniato dalla numerosa presenza di cittadini che hanno partecipato allo svelamento, alla preghiera interreligiosa e alla benedizione impartita da don Aurelio Redaelli, referente della parrocchia dei Santi Ambrogio e Carlo.

Preghiera interreligiosa per la restituzione del Crocifisso

Cristiani e musulmani riuniti all’angolo tra via Friuli e la Salita al Biulè nel segno della fratellanza e della convivenza.

“Essere qui, oggi, tutti insieme ha un significato speciale, perché quello che inauguriamo è un simbolo di devozione e di fratellanza molto caro a ciascuno di noi – ha sottolineato il primo cittadino – Non abbiamo solo ricostruito ciò che era andato distrutto, abbiamo dimostrato quanto siamo forti e legati alla nostra comunità”.

Parole condivise da don Roberto Soffientini, da un mese e mezzo parroco responsabile della Comunità pastorale Pentecoste: “È motivo di grande commozione vedere fratelli e sorelle dell’umanità che vivono insieme. Cesano oggi sta testimoniando, dentro e fuori la città, lo spirito di pace e di fraternità universale”. A seguire, il messaggio dell’imam della comunità musulmana, tradotto da Hussain Tajamal, presidente dell’Associazione Centro Islamico di Cesano Maderno: “Siamo tutti fratelli anche se preghiamo in modo diverso. Crediamo in un solo Dio, che è amore e pace. La vera fede non divide, unisce: viviamo insieme, rispettiamoci e aiutiamoci”.

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Il Crocifisso era stato distrutto da un incendio proprio il giorno di Pasqua, motivo per cui si era diffusa l’ipotesi di un gesto deliberato contro la religione cristiana. Alla polemica e al rischio di divisioni aveva risposto con un gesto concreto Raffaale “Raffo” Di Staso, capogruppo di Passione Civica in Consiglio comunale, promuovendo una raccolta fondi per restituire alla comunità la sua edicola votiva.

Un impegno corale per il Crocifisso

La risposta dei cesanesi è stata generosa. E se l’architetto Giampaolo Milazzo si è offerto di ridipingere gratuitamente il Cristo da lui realizzato nel 1998, gli artigiani di Confartigianato, guidati dal presidente della sezione territoriale Paolo Rastellino, hanno realizzando la nuova struttura in legno mettendo a disposizione “il cuore”, come riconosciuto con ammirazione domenica da Giovanni Mantegazza, presidente di Apa Confartigianato Imprese Milano – Monza e Brianza. Hanno dato il loro contributo: Colombo Yacht di Colombo Claudio, Angelo Ceoloni, l’architetto Franco De Ponti, il restauratore Gabriele Radice, Far Color di Rocco Perna, Vetreria Monti Dante, Pozzoli 1950 di Pozzoli Paolo & C e Rastellino Crearrredi di Rastellino Stefano & C.