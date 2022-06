Aeris Cooperativa Sociale di Vimercate che dal 1994 si occupa di servizi socio-educativi e assistenziali ha rinnovato il suo Consiglio di Amministrazione in scadenza. E lo ha fatto con un particolare record: non era mai stata così elevata la componente femminile, ben sei consiglieri su sette.

La Cooperativa Sociale Aeris rinnova il suo Consiglio d'Amministrazione

Ecco i nomi dei nuovi Consiglieri: Giovanna Michela Colnago, Paola Emilia Fontana, Pier Giacomo Garghentini, Alice Lini, Chiara Motta, Cristina Romanelli, Arianna Ronchi.

Il CdA, appena insediatosi, ha poi votato le cariche della presidenza in carica per il prossimo triennio: confermata Presidente Arianna Ronchi, nuovo Vicepresidente Pier Giacomo Garghentini.

I temi al centro

Fin dalla prima riunione, il CdA - che rappresenta oltre 600 soci - ha messo sul tavolo i temi di maggior rilievo per la Cooperativa (che si occupa tra le altre cose di accoglienza e supporto di persone in difficoltà, inclusione, educazione e crescita, prevenzione e protagonismo giovanile, contrasto all'isolamento sociale): stabilità e consolidamento dell’organizzazione in relazione al periodo di crisi post covid, innovazione e redesign dei servizi, digitalizzazione, cura dei territori in termini di welfare di comunità, sviluppo di nuovi settori di intervento in un’ottica imprenditoriale.

Inoltre, ulteriori obiettivi trasversali sono il coniugare l’essere una grande impresa (oltre 800 lavoratori dipendenti, per un fatturato 2021 pari a € 15.265.254) con i valori della cooperazione, investire e valorizzare il capitale umano anche in relazione alla scarsa valorizzazione delle professioni educative e sociali.