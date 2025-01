La corale di Verano dà l'addio al suo presidente

Grande cordoglio a Verano Brianza per l’improvvisa scomparsa di Alberto Pozzoli, 74 anni, presidente della storica corale, la «Schola cantorum Edoardo Preda».

Punto di riferimento per il coro

Lutto nello storico coro del paese, per l'improvvisa scomparsa del suo presidente, Alberto Pozzoli, 74 anni. Sin dalla fondazione della corale, nel 1975, Pozzoli è stato un punto di riferimento e ne ha fatto parte; grazie alla sua bella voce era nel gruppo dei «bassi».

Sempre presente a tutte le messe e cerimonie importanti e ai concerti, era poi diventato il presidente nel 2018 e con grande entusiasmo e determinazione ha sempre continuato a guidare il suo coro.

Il ricordo di un membro della corale

«Ha cantato con noi alla messa di Natale e stava benissimo, poi nella notte tra il 25 e il 26 dicembre ha avuto un’emorragia cerebrale che non gli ha dato scampo - racconta Alessandra Preda, del coro - siamo ancora tutti sconvolti da questa improvvisa scomparsa. Alberto era un grande appassionato di musica e aveva una splendida voce. Cantava nel coro da 50 anni e da sei anni guidava il nostro gruppo. Stava anche organizzando una trasferta per tutto il coro a Roma, in occasione del Giubileo. Saremmo dovuti andare a novembre».

Molto stimato e conosciuto in paese

Un personaggio molto conosciuto e stimato al quale molti erano legati. Tanti infatti quelli che hanno partecipato ai funerali che si sono svolti il 28 dicembre nella chiesa veranese. Presente ovviamente tutto il coro che ha cantato per lui quelle che erano le sue canzoni preferite. Tanti anche i messaggi lasciati in suo ricordo: «Tu sei stato il "basso" di riferimento e storico della Corale Parrocchiale Edoardo Preda, nonché ultimamente presidente della stessa, che hai condotto con intelligenza e responsabilità , dimostrando la tua "altezza" di moralità e di statura fisica. Inoltre sei stato impegnato nella nostra comunità parrocchiale come corista alle Sante Messe solenni, domenicali e anche alle celebrazioni funebri. Uomo generoso, umile e semplice, ti ricorderemo nei nostri cuori come un dono prezioso», sono le parole che ha voluto esprimere l’amico Enrico Beretta.

E tanta è stata la vicinanza dimostrata alla famiglia in questi giorni, alla moglie Carmen e ai figli.