La "Corsa dei campanili" accende l'entusiasmo di Vimercate

Sport e divertimento

La manifestazione torna dopo due anni di stop causati dalla pandemia.

La "Corsa dei campanili" fa il pieno di successo e accende l'entusiasmo di Vimercate. La manifestazione podistica torna dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia.

Tutti di corsa per le vie della città

L'appuntamento era fissato per questa mattina, domenica 10 aprile 2022. In tantissimi hanno risposto presente alla chiamata dell'associazione "MADE Sport", che torna a organizzare la mitica "Corsa dei campanili" dopo lo stop forzato a causa della pandemia da coronavirus. Migliaia gli iscritti, che hanno confermato ancora una volta il successo di una manifestazione divenuta ormai un appuntamento fisso del calendario podistico brianzolo, ma non solo.

"Più che un evento di MADE Sport, mi piace pensare che “La Campanili” sia un evento della Città di Vimercate - ha spiegato nei giorni scorsi il presidente dell'associazione Davide Redaelli - In questi ultimi due anni in tanti ci hanno chiesto quando saremmo tornati e, appena abbiamo manifestato la volontà di organizzare questa nuova edizione, abbiamo subito ricevuto la disponibilità da parte dei volontari, degli sponsor e del Comune per aiutarci e tornare a fare una festa… di corsa!".

Un evento alla portata di tutti

Ovviamente la "Corsa dei Campanili" non è un evento riservato ai professionisti della corsa, ma ancora una volta è riuscita a richiamare numerosi appassionati, in grado di esprimersi al meglio sui diversi percorsi previsti dalla "MADE Sport": nello specifico, sono state 4 le distanze previste: presente anche la gettonatissima "Corsa dei passeggini", per mamme e papà con il passeggino e non solo; il percorso Verde di 8 chilometri; il Blu di 14; e l’Arancione di 20. All'evento non sono voluti mancare nemmeno il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, il vice Mariasole Mascia e altri membri della Giunta comunale, come testimoniato da una foto pubblicata su Facebook della stessa Mascia.