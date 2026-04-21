La Corsa dei Campanili più forte della pioggia

Nonostante il meteo non sia stato favorevole, quasi 5.000 persone si sono presentate sulla linea di partenza per sfidare la pioggia e dare il massimo fino all’ultimo metro, attraverso le vie e i tanti sentieri immersi nel verde di Vimercate, teatro della Corsa dei Campanili che si è snodata su quattro percorsi

La manifestazione

Anche quest’anno l’arrivo è stato posizionato all’interno dei nuovi Giardini Sottocasa, inaugurati un anno fa e che hanno permesso a tutti i partecipanti il passaggio all’interno della rinnovata Villa Sottocasa, il cui cortile d’onore è stato il fulcro del village allestito per la corsa, organizzata dall’associazione di promozione sociale Made Sport.

Grazie alla partnership con l’associazione Plastic Free, attiva sul territorio, i runners hanno potuto contribuire, con un’attività di plogging, alla pulizia dei sentieri vimercatesi che sono parte integrante dei percorsi della Corsa dei Campanili, dando così concretamente una mano al pianeta. Anche per questa edizione un pensiero speciale è andato ad Ace e Cri, amici degli organizzatori e sempre presenti nei loro pensieri e nei loro cuori.

Alle ore 10.30, finalmente sotto uno splendido sole primaverile, ha preso il via la Corsa dei Passeggini che ha visto la partecipazione di moltissime famiglie e bambini, super colorati, carichi e pieni di energia.

Tantissimi anche i gruppi che hanno preso parte alla manifestazione. Tra questi “Fitwalking Brugherio”, sempre numerosissimi, “Gruppo San Carlo”, “Run Baby Run” e “Amici del Volley”.

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I commenti

“Ancora una volta, La Corsa dei Campanili si è confermata molto più di una semplice gara: è il riflesso autentico di una città viva, della sua energia e del suo forte senso di comunità – ha detto Davide Redaelli – Presidente di MADE Sport – Noi ci occupiamo dell’organizzazione, ma il vero cuore pulsante dell’evento sono i cittadini di Vimercate e dei comuni limitrofi, che con la loro presenza rendono ogni edizione unica e speciale. Quella del 2026 è stata un’esperienza intensa, condivisa da noi organizzatori e da tutta la città. Nemmeno la pioggia ha fermato l’entusiasmo: quasi 5.000 runner hanno invaso le strade, portando con sé passione, grinta e sorrisi. Un grazie sincero a tutti i partecipanti, al Comune, ai volontari, ai partner e agli sponsor. È l’unione delle persone a fare davvero la differenza.”

E il vice sindaco di Vimercate Mariasole Mascia ha aggiunto: