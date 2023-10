La Costituzione e il Tricolore dalle mani di Benedetta Tobagi

La Costituzione e il Tricolore ricevuti dalle mani di Benedetta Tobagi.

La cerimonia in Comune

È fissata per domani, sabato 28 ottobre, alle 14.30, la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana e del Tricolore ai giovani di Agrate che hanno appena compiuto 18 anni d’età. Un evento consolidato per il Comune che ogni anno invita un personaggio di spicco per il dono della Costituzione e della bandiera italiana in occasione del passaggio alla maggiore età dei giovani agratesi.

Vincitrice del Premio Campiello

Quest’anno al fianco del sindaco Simone Sironi ci sarà Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice, vincitrice della 61esima edizione del prestigioso premio Campiello con il suo libro storico ‘La resistenza delle donne’, edito da Einaudi.

Il sindaco: "Un onore e un dono speciale per i nostri ragazzi"

“Sarà un dono importante per tutte le ragazze e i ragazzi della leva del 2004 ricevere proprio da Benedetta Tobagi la Costituzione - spiega Simone Sironi, sindaco di Agrate - Per tutti noi è un grande onore poterla ospitare e incontrare nella Sala consiliare del nostro Comune. Come figura di rilievo della vita cultura italiana e alla luce del proprio vissuto, saprà sicuramente comunicare ai nostri giovani il valore del documento fondante del nostro vivere comune”.

Sono 175 gli agratesi neomaggiorenni

“Attendiamo con entusiasmo il suo intervento davanti alla platea dei nostri giovani - aggiunge il sindaco di Agrate - Sono ben 175 i nuovi cittadini maggiorenni invitati alla cerimonia. Per l’Amministrazione comunale, l’incontro con i diciottenni rappresenta un momento fondamentale, valorizzato ogni anno dalla presenza di un ospite di spessore, che possa costituire un esempio per tutti loro, che si preparano a diventare adulti responsabili”.

Figlia di Walter Tobagi

Benedetta Tobagi ha, infatti, seguito le orme del padre, Walter Tobagi, cronista del Corriere della sera, ucciso il 28 maggio 1980 in un attentato per mano della Brigata XXVIII marzo, gruppo terroristico di estrema sinistra. Benedetta Tobagi collabora con il quotidiano "La Repubblica" e ha all’attivo diverse pubblicazioni, con premi e riconoscimenti.