La Croce Bianca di Biassono premia i volontari. Un riconoscimento per gli anni di servizio svolti nell'associazione di primo soccorso

La Croce Bianca di Biassono premia i volontari

Foto 1 di 4 Volontari da 5 anni Foto 2 di 4 Volontari da 10 anni Foto 3 di 4 Volontario da 15 anni Foto 4 di 4 Volontari da 20 anni

C'è chi ha iniziato 5 anni fa, chi 20 e persino chi è nel gruppo da 45. La Croce Bianca di Biassono ha premiato i volontari che quest'anno festeggiano un importante anniversario di servizio nell'associazione di primo soccorso. Un riconoscimento e un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, sempre in prima linea per aiutare chi è in difficoltà facendo turni di notte o nel fine settimana, al centralino o presenziando alle varie manifestazioni. Croce Bianca è un gruppo di persone accomunate dallo spirito di essere al servizio per gli altri e dare un aiuto.

Volontaria da 45 anni

Foto 1 di 4 Volontaria da 45 anni Foto 2 di 4 Volontari da 30 anni Foto 3 di 4 Volontario da 35 anni Foto 4 di 4 Volontaria da 25 anni

L'associazione ha così premiato i volontari operativi da 5,10, 15, 20, 25,30,35 anni. Ma non solo: un premio speciale è stato assegnato alla volontaria più longeva del sodalizio con ben 45 di attività alle spalle, praticamente è impegnata in Croce Bianca dal 1977, l'anno della fondazione.