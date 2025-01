La Croce Bianca di Seveso ha una nuova ambulanza

Un lungo applauso e il suono delle sirene hanno accolto l’inaugurazione della nuova ambulanza della sezione di Seveso della Croce Bianca Milano, avvenuta domenica mattina, 12 gennaio 2025, all’oratorio San Carlo.

Grazie alle donazioni della cittadinanza l’associazione è riuscita ad acquistare il nuovo mezzo, dopo tre anni dall’ultima inaugurazione. La giornata di festa si è aperta con un corteo, a cui hanno preso parte i volontari e il corpo musicale La Cittadina, per poi proseguire con la celebrazione della Messa. In seguito, tutti i presenti hanno potuto partecipare a un rinfresco, allestito nell'oratorio.

Il momento centrale è stato però quello del taglio del nastro, alla presenza delle autorità cittadine.

"Il ringraziamento più grande va a voi volontari - ha affermato il sindaco Alessia Borroni - Senza il vostro contributo la cittadinanza sarebbe in difficoltà. Siete i primi che le persone in difficoltà incontrano e vi distinguete sempre per il vostro calore e la vostra competenza: questo mezzo vi permetterà di distinguervi ancora di più".