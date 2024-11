Per celebrare i suoi cinquant'anni di fondazione, la sezione di Cesano Maderno della Croce Bianca organizza un giorno di festa domenica 15 dicembre 2024.

La Croce Bianca festeggia i cinquant'anni di fondazione

La giornata inizierà alle 9 alla sede di via Padre Boga da dove partirà un corteo di mezzi e volontari che raggiungeranno la chiesa di Santo Stefano alle 10 per la celebrazione della Messa. A seguire ci sarà l’inaugurazione di un mezzo per il trasporto disabili e di due gazebo con il contributo di Bcc Carate Brianza. Alle 11.30, in auditorium Disarò, verranno consegnate le benemerenze ai volontari che hanno raggiunto un traguardo importante nella vita dell’associazione.

Le iniziative in occasione del Natale

La festa per i 50 anni di Croce Bianca Cesano Maderno si unisce alle iniziative per raccogliere fondi che ogni anno l'associazione organizza in occasione del Natale. C’è la classica vendita di stelle di Natale e di panettoni o pandori artigianali, il laboratorio creativo di decorazioni natalizie e la visita nelle case di Babbo Natale.

I banchetti e i laboratori

I volontari saranno presenti a rotazione nelle domeniche di dicembre (1-8-15-22) dalle 8.30 alle 12.30 nelle piazze delle parrocchie cittadine per vendere panettoni o pandori da 750 grammi (offerta libera). Inoltre, domenica 8 dicembre, dalle 8.30 fino a esaurimento scorte, in piazza Monsignor Arrigoni si potrà acquistare una stella di Natale (con offerta libera). Per tutti i bambini, sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 14.30 alle 18, la Croce Bianca aprirà le porte della sua sede in via Padre Boga per un laboratorio creativo di decorazioni natalizie. L’evento è rivolto ai bambini, fino ad un massimo di

30 al giorno, accompagnati dai genitori. A seguire merenda, truccabimbi e un gioco con tanti premi in palio. Per partecipare serve la prenotazione telefonica al numero 0362.501188 (digitando il tasto 9) entro domenica 8 dicembre.

Babbo Natale arriva a casa

Infine, come ogni anno, i Babbo Natale e i loro simpatici aiutanti porteranno la magia del Natale nelle case la sera del 24 dicembre. Per prenotare la visita occorre telefonare al numero 389.6032958 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 15 e dalle 17 alle 20. Vi aspettiamo numerosi alle nostre iniziative natalizie per vivere appieno la magia del Natale sostenendo le attività della nostra associazione sul territorio", dicono i volontari.