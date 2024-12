La Croce Rossa di Villasanta cerca nuovi volontari: il 17 dicembre la presentazione del corso

Martedì 17 dicembre alle 21.00 presso il Centro Parrocchiale Gervasoni a Villasanta, un appuntamento aperto a tutti gli aspiranti volontari del territorio La Croce Rossa Italiana –Comitato di Villasanta. La CRI è pronta ad accogliere nuovi volontari e a brevissimo farà partire il Corso Volontari 2024- 2025, che sarà presentato a tutta la popolazione martedì 17 dicembre alle 21.00.

La Croce Rossa di Villasanta cerca nuovi volontari

Il Comitato di Villasanta, ad oggi composto da oltre 180 volontari attivi sul territorio locale in 7 Comuni di competenza, è alla ricerca di nuove leve che vogliano impegnarsi in prima persona per portare un aiuto concreto e di assistenza a chi ne ha più bisogno.

Attiva da oltre 20 anni e riconosciuta per l’impegno quotidiano a favore di tutti i cittadini e con una particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta opera in maniera trasversale in numerosi ambiti.

Il 17 dicembre la presentazione del corso

Proprio questi ultimi saranno oggetto della presentazione che si terrà nella serata del 17 dicembre.

Croce Rossa non è solo legata alle attività di assistenza e trasporto sanitario, ma offre molto di più. Dall’attività di Unità di Strada, dedicata all’assistenza ai senza fissa dimora, al Progetto Insieme, finalizzato all’inclusione dei ragazzi disabili, passando per l’aiuto alla popolazione in caso di calamità naturali e disastri, fino alle molteplici attività di educazione e divulgazione nelle scuole, alle raccolte alimentari e ai corsi di soccorso rivolti alla cittadinanza.

La nuova edizione del Corso Volontari, che inizierà il 7 gennaio 2025, ha l’obiettivo primario di formare nuovi volontari con una specializzazione in ambito di assistenza sanitaria in ambulanza e per il servizio di Unità di Strada, attività primarie per il Comitato.