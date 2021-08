La Croce rossa è pronta a lasciare Villasanta

La Croce Rossa di Villasanta potrebbe presto abbandonare il paese a accasarsi nella vicina Concorezzo.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che riguarda il sodalizio guidato da Andrea Brunelli.

Le voci su un possibile addio dei volontari della Cri da Villasanta si rincorrono già da alcuni mesi, addirittura da prima dello scoppio della pandemia. Ma proprio il Covid-19 aveva mandato temporaneamente in soffitta questa possibilità che, però, nelle ultime settimane si è fatta ancora più concreta.

Il sodalizio non conferma e non smentisce

Il sodalizio, contattato nei giorni scorsi per capire le reali intenzioni, ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione. Ma non ha nemmeno smentito quello che ormai non è più un mistero.

Sono ormai parecchi anni, almeno una decina, che i volontari cercano una nuova casa per le loro molteplici attività che si svolgono quotidianamente in via Sanzio, accanto al sottopasso ferroviario.

La sede di via Sanzio è troppo piccola

La Croce rossa di Villasanta, nata alla fine degli anni Novanta, conta attualmente oltre un centinaio di volontari tutti operativi, ha a disposizione diverse ambulanze, mezzi per il trasporto di persone nei ricoveri ospedalieri e una dotazione di equipaggiamento per le grandi emergenze di protezione civile.

La nota dolente del corpo villasantese, invece, continua ad essere la sede. I locali di via Sanzio, che si trovano accanto al sottopasso ferroviario, infatti, sono troppo piccoli per contenere tutti i volontari, il materiale e i mezzi di cui è dotato il corpo guidato da Brunelli.

