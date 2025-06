La Crocerossina più longeva dona la sua prima divisa per i 60 anni di Cri

Sessant’anni di soccorso per il Comitato di Desio della Croce Rossa, unito a un altro anniversario davvero unico, i cento anni della Crocerossina più longeva, Piera Marmaglio. Tra elezioni del sindaco e il Palio degli Zoccoli, solo ora il Comitato cittadino della Cri ha ricordato l’importante data.

La nascita della delegazione desiana della Cri

Era il 5 giugno 1965 quando l'allora Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana riconosceva alla delegazione desiana di Cusano Milanino la piena autonomia, elevandola a sottocomitato. Il primo presidente fu per pochi mesi il farmacista dottor Enrico Piccaluga, coadiuvato dal vero fondatore, il cavaliere Gaetano Oliva, a cui è intitolata l’aula corsi della sede desiana, con i primi consiglieri, Giovanni Castiglioni, Ilvano Desiderati e Primo Neri, quest'ultimo poi presidente per trent'anni. La prima piccola sede, in cui dal 1962 operavano solo volontari che facevano servizio di trasporto infermi, era vicino all'attuale Comune, dove c'era l'ospedale cittadino.

Dal 1967 al 2009 l'odierno nosocomio, il Pio XI, ha ospitato la seconda sede della Cri di Desio. La sezione femminile fu costituita nel 1965, gestita fino alla sua cessazione dalla volontaria Margherita Barbieri. Il compito principale era il servizio in Pronto soccorso e nei reparti ospedalieri. A quei tempi alle volontarie non era permesso salire sulle ambulanze, né tantomeno guidarle. Dal 1985, poi, ai volontari del soccorso e alla sezione femminile si sono aggiunte le Infermiere volontarie (le più note Crocerossine) che sino ad allora facevano servizio per la Delegazione di Seregno (dipendente dalla Cri di Milano) con il loro ispettorato all'ospedale dal 1937. Nel 2010 le Crocerossine, pur continuando a fare servizio a Desio e Seregno, sono state accorpate per motivi organizzativi all'Ispettorato di Monza.

Proseguendo nella storia della sezione locale Cri, nel 2008 è stata costituita la componente giovanile dei Pionieri e da allora sono iniziate le attività di Educazione alla Pace e sanitaria verso i più giovani. Dal 2009 il Comitato ha sede in via Milano nell'attuale edificio e la nuova disponibilità di spazi ha permesso di creare un magazzino viveri e materiali per l'avvio delle attività di inclusione sociale verso le persone senza dimora e i nuclei familiari più indigenti, con la distribuzione dei pacchi alimentari.

Nel 2012 la riforma della Croce Rossa Italiana ha poi permesso di sviluppare anche le attività di educazione sanitaria alla popolazione e sui luoghi di lavoro per l'addestramento alle manovre salvavita e all'uso del defibrillatore. Nel 2022 anche il Comitato Cri di Desio ha ricevuto il diploma di benemerenza «Il Tempo della Gentilezza», un riconoscimento per l'emergenza sanitaria legata all'epidemia Covid-19. Lo scorso 25 maggio è stato rinnovato il Consiglio direttivo ed è stato riconfermato per il secondo mandato Luigino Basilico come presidente del Comitato, affiancato da Maurizio Sala, Romina Quagliato, Carlo Erba e Tommaso Longoni quale consigliere dei Giovani Cri.

I progetti

Tra i progetti c’è la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza (chi vuole può contribuire con un’offerta al conto corrente intestato a Croce Rossa Italiana Comitato di Desio Odv Iban IT64F0844033100000000075465). Prosegue, inoltre, l’impegno sociale e di assistenza alle persone senza dimora e ai nuclei familiari indigenti e, sul fronte umanitario, saranno riprese le campagne internazionali per la protezione della popolazione civile e degli operatori durante i conflitti armati nonché dei beni culturali con l'apposizione dello scudo blu; anche la campagna contro le armi nucleari sarà sviluppata con l’aiuto dei volontari giovani che svolgono pure costantemente la loro attività tra i loro coetanei per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

La Crocerossina più longeva dona la sua prima divisa per i 60 anni di Cri

Per il Comitato di Desio molto apprezzato il dono ricevuto sabato dalla Crocerossina seregnese che fa parte della Cri Desio e ha il record di longevità. L’emozionante momento è avvenuto appena prima di partire per la tradizionale fiaccolata che ogni anno si tiene a Solferino, sui luoghi dove nel 1859 nacque l'idea della Croce Rossa grazie ad Henry Dunant.

Festeggiata Piera Marmaglio, classe 1925, che a marzo ha superato il secolo di vita, in servizio a Seregno dal 1950 sino al 2001 quando ha svolto l'ultimo servizio in occasione del disastro aereo all'aeroporto di Linate, assistendo i parenti delle vittime nel riconoscimento dei corpi dei loro cari.

Piera per i 60 del Comitato Cri di Desio ha deciso di donare al sodalizio la sua divisa da allieva e poi da Infermiera volontaria. Da tutto il gruppo desiano il grosso grazie e la decisione di «onorarla come merita, con la speranza di averla presto ospite nella nostra sede».