La curva dei contagi cresce anche a Concorezzo: i positivi sono oltre 500

Emergenza coronavirus

Un aumento vertiginoso si è registrato nell'ultima settimana.

La curva dei contagi cresce vertiginosamente anche a Concorezzo: i positivi al Covid-19 sono oltre 500. La crescita più significativa è avvenuta nell'ultima settimana.

L'allarme del sindaco Mauro Capitanio

A lanciare l'allarme è stato il sindaco Mauro Capitanio, che nella serata di ieri (martedì 4 gennaio 2022) ha illustrato la situazione epidemiologica in paese. A causa della variante Omicron i contagi sono in crescita vertiginosa anche a Concorezzo, anche se per fortuna si tratta quasi sempre di soggetti con sintomatologia lieve. Merito dei vaccini, che ancora una volta si confermano unica arma a disposizione per provare ad arginare le ospedalizzazioni e i decessi.

"State leggendo quotidianamente sui giornali dell'incremento di positività che si sta verificando in tutta Italia e particolarmente in Lombardia - si legge nella nota diramata dal primo cittadino concorezzese - Un incremento di positività che soprattutto grazie al vaccino sta facendo registrare nella maggioranza dei casi periodi di isolamento brevi tra i 7-10 giorni e sintomi lievi. C'è l'impegno di tutte le istituzioni a far partire regolarmente le scuole, a lasciare aperte le attvità commerciali, ricreative, culturali e sportive e a garantire la piena operatività delle attività lavorative con una spinta al lavoro agile (smart working). Sicuramente uno scenario completamente diverso rispetto lo scorso inverno".

Il numero dei positivi è sempre più alto

Come detto, la curva dei contagi è cresciuta esponenzialmente anche a Concorezzo. Il dato dei positivi ha sfondato anche quota 500, raggiungendo la soglia di 511.