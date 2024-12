Un sabato indimenticabile in via Belluno a Binzago, dove la decana dei centenari di Cesano Maderno, Regina Maria Frasson, ha festeggiato il suo straordinario traguardo di 105 anni.

La decana dei centenari al traguardo dei 105 anni

L'atmosfera nel pomeriggio era intrisa di calore e affetto: i figli, Loredana, 73 anni, ed Enrico, 75 anni, i nipoti Giuliano, Ornella ed Elio, i parenti e gli amici si sono riuniti in quello che una volta era la bottega artigiana di famiglia oggi trasformata in un accogliente salone per i festeggiamenti. A rendere ancor più speciale la giornata, la presenza di tanti volti noti: al mattino il parroco don Fabio Viscardi, che ha compiuto 67 anni proprio sabato 7 dicembre, ha portato i suoi auguri alla festeggiata insieme a don Claudio Perfetti, mentre nel pomeriggio il sindaco Gianpiero Bocca si è unito al coro di auguri.

Affetto e commozione

Quando il sindaco Bocca le ha dato l’appuntamento all’anno prossimo, la ultracentenaria ha risposto con un ampio sorriso che ha commosso tutti i presenti. Il momento più emozionante della festa è stato l'ingresso della grande torta decorata, tra gli applausi degli invitati. Regina Maria, visibilmente commossa, si è portata le mani al viso, cercando di trattenere le lacrime. Un gesto che è stato più eloquente di ogni parola. È stata una giornata in cui l’amore e l’affetto della sua famiglia e dei suoi amici si sono intrecciati con il ricordo di una vita lunga.

Nata in Veneto nel 1919

Nata il 7 dicembre 1919 a Casale di Silo, in provincia di Treviso, Regina Maria ha lasciato la sua terra natale nel 1946, dopo il matrimonio con Angelo Barbisan, originario anch'egli del Veneto, ma da tempo residente a Cesano. Il loro trasferimento a Binzago ha segnato l’inizio di una nuova vita insieme, fatta di impegno e sacrificio. Hanno iniziato a vivere in una casa di ringhiera, in una delle storiche corti sul Seveso che ospitavano molti immigrati veneti, la Curt dei Luriot, per poi trasferirsi in via Belluno, dove Regina Maria ha continuato a occuparsi con amore della casa e dei figli. Mentre il marito lavorava come lucidatore insieme ai suoi due fratelli, lei si dedicava alla famiglia. La casa, per Regina Maria, è sempre stata il luogo della cura, della famiglia e dell’accoglienza. Nonostante le difficoltà della vita, ha sempre mantenuto una straordinaria forza d’animo, che le ha permesso di arrivare a questo straordinario traguardo.