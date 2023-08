La desiana "Cathe" debutta nel mondo della musica con "Cheesecake"

La 15enne di Desio Catherina Arienti, in arte "Cathe", debutta con il suo primo singolo intitolato "Cheesecake". "La passione per la musica mi accompagnerà per sempre, qualsiasi sarà il mio percorso di vita in futuro", ha affermato Cathe.

"Cheesecake" è il titolo del singolo estivo dell'artista desiana

Classe 2008, desiana e appassionata di musica, la giovanissima cantautrice ha appena pubblicato il suo primo singolo, "Cheesecake", scritto da lei con la supervisione di Daniele Piovani e prodotto da Greyproduction.

"Cheesecake"è una canzone estiva che racconta di un appuntamento al mare tra due giovani innamorati", ha spiegato Cathe che, nel realizzare e ideare il brano, si è ispirata alle sensazioni e alle emozioni che si vivono durante la stagione estiva.

Energia, leggerezza e libertà sono le sensazioni che il pezzo trasmette così come il videoclip ufficiale diretto da Massimo Cenatiempo in collaborazione con Francesco Cardella.

"La mia passione per la musica è nata quando avevo nove anni"

"Fin da piccola ho sempre amato cantare e all'età di nove anni ho cominciato a prendere le prime lezioni di canto e pianoforte alla Civica scuola di musica e danza, di Desio", ha spiegato Cathe.

Nella vita di tutti i giorni, oltre a dedicarsi alla musica, Arienti frequenta il liceo artistico Amedeo Modigliani, a Giussano, ed è inoltre appassionata di musical.