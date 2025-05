La diretta del faccia a faccia tra i candidati sindaco

In diretta dall'auditorium del Banco Desio trasmettiamo il faccia a faccia fra i candidati sindaco alle elezioni Amministrative di Desio del 25 e 26 maggio. Il filmato è visibile anche sul canale Facebook di Primamonza.

Quattro i candidati sindaco

Sono quattro gli aspiranti alla carica di primo cittadino per il prossimo quinquennio: Andrea Villa (Centrodestra) sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Desio Ideale e Movimento Indipendenza; Carlo Moscatelli in corsa con il Polo civico (Insieme per Desio, Desio Viva e Desio Libera), il Partito democratico e Italia Viva, Iaia Piumatti di Desio Bene Comune supportata da La Sinistra per Desio e il Movimento 5 Stelle, e Alessio Alberti con Desio Popolare e Azione-PRI (Partito Repubblicano). Una sintesi del dibattito sarà pubblicata sul Giornale di Desio in edicola martedì 20 maggio.