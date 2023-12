«Per me è il ritorno in un teatro magico e unico e che è sempre stato come casa mia...». Isabella Meregalli, 40 anni compiuti lo scorso 23 giugno, direttrice artistica in città della scuola di danza «I.M.Art» fondata nel 2012, sarà di scena dopo domani, giovedì 7 dicembre alla prima nazionale del Teatro alla Scala, evento che da tradizione, nel giorno di Sant’Ambrogio, patrono del capoluogo lombardo, apre la stagione lirica del prestigioso teatro milanese dove sono attese anche le massime autorità dello Stato.

Non ci saranno, come annunciato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Capo del Governo, Giorgia Meloni, ma sul palco d’onore siederanno il presidente del Senato Ignazio La Russa, accanto al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al governatore della Lombardia Attilio Fontana oltre al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e a quello della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La direttrice di I.M.Art alla prima della Scala: «Torno su quel palco che è stato la mia casa»

Per la danzatrice professionista di Carate sarà, come detto, un ritorno sul palco dove è cresciuta e si è formata artisticamente. Un ritorno ancora più «pieno di entusiasmo», confessa, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia da Covid e quello della maternità (Meregalli è diventata mamma del piccolo Ascanio).

La caratese danzerà nel primo atto, con quattro ballerine e quattro nani, sulle note della «Canzone del velo» dell’opera «Don Carlo» di Giuseppe Verdi per la regia di Lluìs Pascal con la direzione d’orchestra affidata al maestro Riccardo Chailly:

«Negli altri atti avrò invece interventi di regia ovvero - spiega - a fianco dei cantanti per i movimenti scenici. E’ stato estremamente emozionante riprendere a danzare sul quel palco che, ogni volta, ti lascia senza fiato e mi incanta... Dopo la pandemia, mi sono fermata per la nascita di mio figlio e quest’anno sono riuscita ad organizzarmi anche se non è stato facile gestire tutto. La soddisfazione deriva anche dal fatto di potere lavorare a fianco di artisti di fama mondiale e di potersi di nuovo rimettere in gioco, che è qualcosa di magnifico per chi come me vive di questa meravigliosa professione...».

Isabella Meregalli esordirà giovedì 7 dicembre alla prima inaugurale (che sarà trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai Uno), e sarà impegnata poi nelle repliche dell’opera verdiana fino al prossimo 2 gennaio.