La famiglia di Busnago Soccorso si allarga: in arrivo un nuovo pulmino per il trasporto protetto

A piccoli passi verso un grande obiettivo. Ha ufficialmente aperto le danze il progetto "Mobilità Garantita" promosso da Busnago Soccorso con il patrocinio del Comune di Roncello, dove la onlus si è trasferita ormai da più di un anno. Grazie all’iniziativa, il sodalizio potrà presto contare su un nuovo mezzo per il trasporto protetto delle persone più fragili.

Un nuovo pulmino per Busnago Soccorso

Un modo comodo e semplice per chi non ha la possibilità di raggiungere le strutture sanitarie in autonomia di essere accompagnati a sostenere visite e terapie. Ma è tutto, perché proprio questa novità pare essere il trampolino di lancio per un nuovo inizio da parte dell’associazione.

"Dopo il Covid abbiamo riscontrato svariati problemi e anche il numero dei volontari è notevolmente calato – ha affermato il sindaco di Roncello Cristian Pulici – Speriamo con questa iniziativa di ridare un po' di grinta al sodalizio, ma soprattutto di rendere più facile la vita di alcune persone bisognose. La volontà di quest’Amministrazione è quella di garantire e mantenere una collaborazione con la onlus che da poco si è insediata a Roncello. Vogliamo proseguire e crescere nel mondo della sanità volontaria in un progetto ambizioso"

Cercasi volontari

In ogni caso, non finiscono qua le comunicazioni, perché come detto c’è un forte bisogno di nuovi volontari:

"Sarà infatti possibile per chiunque, anche i residenti esterni al Comune, di partecipare al corso gratuito per diventare soccorritore volontario – ha spiegato invece il presidente di “Busnago Soccorso”, Mario Signorini - Lezioni frontali, pratiche e teoriche, dove verranno insegnate le manovre d’intervento per quanto riguarda eventi medici e traumatici, l’utilizzo dei presidi sanitari presenti in ambulanza, le manovre di disostruzione pediatrica e l’uso del defibrillatore automatico. C’è sempre bisogno di nuovi volontari: la nostra realtà aspetta a braccia aperte quanti desiderano mettere a disposizione del prossimo e della comunità parte del proprio tempo. Per ogni informazione è possibile contattare il numero 039.5160520".

A presto la nuova sede?

Un altro aspetto non secondario da risolvere riguarda proprio la sede dei volontari, ad oggi situata in piazza Sant’Ambrogio, ma che di qui al prossimo anno potrebbe cambiare. L’intenzione del Comune è infatti quella di ristrutturare le ex scuole elementari per dare vita ad una struttura polivalente dedicata al mondo della Salute.