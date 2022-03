L'annuncio

Da giugno al via lavori per circa 250.000 euro: in arrivo un magazzino automatizzato.

La Farmacia comunale di Concorezzo è pronta a proiettarsi nel futuro. Sono stati annunciati in Consiglio comunale importanti interventi per circa 250.000 euro: lavori al via nel mese di giugno.

L'annuncio di Aspecon

L'annuncio è stato dato ieri sera, mercoledì 23 marzo 2022, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale di Concorezzo. Marco Bramati e Camilla Beretta, rispettivamente presidente e direttore di Aspecon, hanno illustrato le novità che riguarderanno il futuro della Farmacia comunale di Concorezzo. Nello specifico, hanno annunciato l'importante intervento che cambiare completamente il volto dell'esercizio commerciale, divenuto soprattutto negli ultimi mesi un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio. La Farmacia comunale, infatti, sarà completamente automatizzata e rinnovata. I lavori nella struttura di via de Giorgi partiranno nel mese di giugno a Farmacia aperta (onde ridurre il disagio per la clientela) e termineranno ad agosto durante la consueta pausa estiva. Nel mese di settembre, alla riapertura, il negozio sarà completamente rinnovato sia dal punto di vista strutturale che organizzativo. Nel dettaglio, l’intervento prevede l’installazione di un magazzino automatizzato di ultima generazione che permetterà di ottimizzare lo spazio per la vendita. Il sistema di automazione sarà in grado di avvicinare automaticamente le scatole dei farmaci al personale al banco aumentando di fatto il tempo che i farmacisti potranno dedicare al rapporto con il cliente-paziente, e non meno importante, ridurrà gli spostamenti nel retrobottega per cercare i prodotti richiesti. Novità che permetteranno di ottimizzare il tempo-lavoro a disposizione dei quattro farmacisti di Aspecon e di ridurre anche le attese da parte dei clienti.

Robot e nuovi arredi

Questo sistema automatizzato consentirà anche di aumentare le postazioni di vendita dalle attuali tre, che nel periodo pandemico si erano ridotte a solo due, alle quattro in progetto. Non solo. Il nuovo sistema di automazione sarà in grado di gestire in modo automatico anche il magazzino con l’organizzazione e la rotazione delle scorte grazie a un software gestionale dedicato. In questo senso ci sarà una semplificazione della gestione degli acquisti e delle scadenze. Oltre all’installazione del robot dietro al bancone, il negozio verrà ristrutturato e vedrà una sostituzione completa degli arredi. Al piano superiore, dove è ubicato il laboratorio di preparazione dei farmaci galenici, verranno rifatti i servizi e gli spogliatoi ad uso interno. L’intervento comporterà un investimento di circa 250mila euro coperti in parte con mezzi propri e in parte con un mutuo bancario.

"Miglioramenti sotto tutti i punti di vista"

Ad annunciare le novità sono stati il presidente e il direttore di Aspecon, Marco Bramati e Camilla Beretta. I due non hanno nascosto la loro soddisfazione per l'importante intervento in programma.

"Abbiamo deciso di programmare un lavoro così importante e trasversale di rifacimento totale del negozio certi della necessità di portare la nostra farmacia a un livello qualitativo ancora maggiore - ha dichiarato Bramati - Automatizzare i processi di organizzazione del magazzino, di gestione dei farmaci e di consegna delle scatole e dei flaconi ai farmacisti consentirà di ottimizzare i tempi e il lavoro. Potrà infatti essere dedicato maggior tempo al rapporto con il cliente/paziente, o ancora, consentire la preparazione dei farmaci galenici. Servizio che rappresenta da sempre un fiore all’occhiello per la nostra farmacia. Questi interventi non comporteranno chiusure ne disagi per l’utenza perché li abbiamo programmati nel periodo di chiusura estiva".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha accolto con grande soddisfazione l'operazione annunciata dall'Azienda speciale concorezzese.

"Sono molto soddisfatto della scelta, certamente condivisa dal Comune, presa dalla nostra Aspecon - ha spiegato il primo cittadino - Una scelta di rinnovamento che va nella direzione di un’ottimizzazione dei servizi per i nostri concittadini. A partire dal mese di settembre i concorezzesi potranno avere accesso a una farmacia di ultimissima generazione dove la professionalità e l’artigianalità anche della preparazione dei farmaci andrà di pari passo con l’innovazione tecnologica e logistica. Avremo il vantaggio di raddoppiare gli sportelli passando da 2 a 4 e quindi aumenteremo qualità e velocità del servizio. Un grazie al CdA per la lungimiranza e per la progettualità strutturale. Anche la nostra Aspecon diventa un esempio dei passi che Concorezzo sta facendo giorno dopo giorno verso la costruzione di un vero e concreto Borgo del Futuro".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì.