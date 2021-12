Camparada e Vimercate

La anziane della Casa Famiglia "San Giuseppe" hanno scritto una lettera alla donna che ha perso il marito sposato in ospedale solo poche settimane fa

La favola d'amore di Salvatore Balsamo e Arianna Chiavegato non smette di commuovere. La vicenda della coppia ha fatto emozionare i nostri lettori e nei giorni scorsi le anziane della Casa Famiglia "San Giuseppe" di Vimercate hanno scritto una lettera alla donna.

La favola d'amore di Salvatore e Arianna non smette di commuovere

Due mesi fa si erano sposati in ospedale con la speranza di lasciarsi alle spalle tutte le sfortune del proprio passato. Sapevano che sarebbe stato difficile, ma Arianna Chiavegato e Salvatore Balsamo, ci avevano provato. Invece, dopo poche settimane, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: «Toto» non ce l’aveva fatta. Eppure, nel dolore del momento, la loro commovente storia d’amore ha fatto breccia nei cuori di moltissime persone.

Una lettera di amore e solidarietà

Amici e familiari in primis, ma anche tanti lettori che attraverso le pagine del nostro Giornale erano venuti a conoscenza di questa bellissima favola che purtroppo non ha avuto quel lieto fine che tutti avrebbero desiderato. Tra loro, anche la anziane ospiti della Casa Famiglia «San Giuseppe» di Ruginello, frazione di Vimercate, che non solo si sono emozionate nel leggere questa storia, ma vi si sono anche immedesimati a tal punto dal voler inviare alla povera Arianna una lettera carica di amore, solidarietà e calore.

