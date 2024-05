La Festa Campagnola non si farà

Quest'anno la Festa Campagnola di Biassono non si farà. A darne notizia è il presidente del Gruppo Costa Alta, Carlo Riboldi.

Annullata la Festa Campagnola

"Il Gruppo Costa Alta con immenso rammarico comunica che l’edizione 2024 della Festa Campagnola viene annullata a causa di imprevedibili e sopraggiunte problematiche sorte durante la delicata fase del montaggio della manifestazione - spiega il presidente - A questo elemento aggiungiamo come le avverse condizioni metereologiche che hanno colpito il nostro territorio nelle settimane precedenti e che proseguiranno nelle prossime, hanno contribuito a ridurre notevolmente la finestra di tempo disponibile per l’allestimento delle strutture. Anche lo spostamento della manifestazione a giornate o periodi successivi non è, purtroppo, valutabile. Il luogo in cui la Festa Campagnola dovrebbe sorgere è indisponibile in quanto già occupato da altre manifestazioni. Ringraziamo per la disponibilità e la fiducia accordata in questi anni al gruppo Costa Alta e alla Festa Campagnola. Non inaugurare l’edizione 2024 è per noi un grande dolore ma è scelta inevitabile anche al fine di tutelare eventuali future iniziative del Gruppo".

Il rammarico dei volontari

"Cari tutti, quello di oggi non è un post semplice - scrivono sui social i volontari del Gruppo Costa Alta per informare sull'annullamento della festa - Abbiamo dovuto trovare tantissimo coraggio e infinita forza d’animo per scrivere che la Festa Campagnola 2024 non aprirà le sue porte, contrariamente a quanto comunicato in precedenza. Non vogliamo soffermarci sul dolore che proviamo noi volontari del Gruppo Costa Alta. Al contrario, vogliamo celebrare la Festa e ricordarla con affetto. Vogliamo parlare dell’amore che nutriamo per questa manifestazione nonostante le fatiche e gli sforzi incessanti degli ultimi 40 anni che solo la pandemia ha potuto smorzare".

Una Festa che durava da 40 anni

"La Festa è una creatura con un’anima cresciuta nei 40 anni e che ha plasmato la sua forma, ma mai la sostanza, grazie al contributo dei volontari che hanno detto “Io ci sono” anche quando il peso diventava sempre più gravoso - scrivono ancora i volontari - Le strutture di oggi sono in parte le stesse di quando tutto è iniziato e molte delle persone che un tempo erano trentenni, 40 anni dopo sono ancora qui per organizzare al meglio l’evento e insegnare ai “nuovi”. Vogliamo raccontare le scintille che ci hanno motivato a farci dire “eccoci!”: la vicinanza al tema della cura della leucemia infantile, il racconto di un amico che ci ha convinto a partecipare, i ricordi d'infanzia legati alla Festa e il desiderio di sentirsi parte di un gruppo con lo stesso obiettivo".

Obiettivo: sostenere la ricerca

"Oggi vogliamo esprimere amore, gratitudine e riconoscenza verso la Festa e la sua bellezza. Purtroppo, tra due settimane non saremo in Costa Alta e non sappiamo se, a causa delle crescenti difficoltà del contesto in cui viviamo, avremo nuovamente questa opportunità. Per quarant’anni abbiamo avuto la fortuna di viverla e costruirla, sostenendo la ricerca e il Comitato Maria Letizia Verga per guarire un bambino in più e non lo dimenticheremo mai. Sappiamo cosa non accadrà nelle prossime settimane, ma auguriamo al Gruppo Costa Alta di continuare il suo percorso anche con nuove forme in futuro. Grazie per averci letto, per aver capito o cercato di capire perché quest’anno deve andare così. Grazie per il vostro sostegno, che siamo certi rinnoverete anche questa volta. Vi abbracciamo tutti" concludono i volontari del Gruppo Costa Alta.

