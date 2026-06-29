La festa degli Alpini nel segno dell’amicizia

Finita la festa, ma il Gruppo Alpini di Desio resta, con la penna nera all’insù, per ripeterla ancora il prossimo anno.

La festa degli Alpini di Desio giunta alla tredicesima edizione

Per tredici anni i valori di amicizia e dedizione, non solo al cappello ma all’intera comunità, gli Alpini di Desio li hanno trasmessi con gioco e spirito attraverso la loro annuale festa che anche quest’anno si è tenuta all’oratorio della parrocchia San Pio X. Due settimane piene di iniziative, appena trascorse, e un successo da rinnovare. Questa volta il caldo ha messo alla prova i desiani, e “la partecipazione è stata un po’ meno rispetto alle edizioni scorse”, fa sapere il capogruppo Maurizio Camnasio.

Nonostante il caldo, la festa ha chiuso in bellezza

Il Gruppo Alpini di Desio, in ogni caso, è rimasto saldo, come la roccia a forma di cappello da Alpino trovata da uno dei membri, Salvatore Agates, e che è allestita nella sede desiana. L’ammainabandiera su un anno di iniziative, presenza sul territorio e convivialità che ha unito tutto il quartiere della Bassa e oltre, ha chiuso in bellezza anche questa tredicesima festa.