La festa dei nonni al Centro ricreativo Il Girasole

Al Centro ricreativo Il Girasole di Desio due splendide giornate per celebrare i nonni in occasione della loro festa.

Il pranzo insieme

Mercoledì 2 ottobre è stata la festa dei nonni, evento che è stato festeggiato con gioia dagli ospiti del Centro Il Girasole. Circa una quarantina i frequentatori che hanno partecipato al consueto pranzo insieme, al quale era presente il sindaco Simone Gargiulo. Nel pomeriggio gli ospiti hanno fatto ritorno al Centro, dove si è svolta la tombolata, molto partecipata.

I bambini della scuola dell'infanzia

Nel pomeriggio di giovedì invece l’evento centrale delle attività per la festa dei nonni: i bambini della scuola dell’infanzia Sacro Cuore si sono recati nel centro per partecipare a un laboratorio artistico in compagnia degli utenti, dove grandi e piccoli hanno dato libero sfogo alla fantasia.

"I bambini, oltre ad aver fatto dei lavoretti insieme agli ospiti, hanno cantato una canzone imparata a scuola - hanno raccontato dal centro – Il pomeriggio insieme è stato apprezzato da tutti quelli che hanno partecipato", hanno concluso.

Le parole del sindaco

Presente anche in questo caso il primo cittadino, che ha preso la parola per ringraziare tutti i presenti e per sottolineare l’importanza della collaborazione tra i diversi enti presenti sul territorio: