La Festa della Liberazione nel nome del partigiano Tom

Festa della Liberazione, il 25 Aprile, con un ricordo vivo e condiviso e un importante omaggio al partigiano simbolo della lotta di Liberazione.

Una targa per celebrare il partigiano sfuggito ai fascisti

Vimercate ha celebrato ieri, venerdì, l’80esimo anniversario della vittoria contro il nazifascismo con un corteo partecipato, sentito e arricchito da un momento particolarmente significativo: la scopertura di una targa in via Burago, dedicata al partigiano Carlo Levati, nome di battaglia "Tom", figura simbolo della Resistenza locale.

La cerimonia nella "sua" via Burago

Come ogni anno, il Comune di Vimercate ha voluto rendere omaggio alla memoria dei Caduti e dei protagonisti della lotta antifascista. Le istituzioni locali, l’Amministrazione comunale con il sindaco Francesco Cereda, le associazioni (con Anpi in testa) e molti cittadini si sono uniti in un percorso condiviso che ha attraversato i luoghi della memoria della città, culminando in un gesto semplice ma potente: rendere visibile e permanente il ricordo di un uomo che ha segnato la storia vimercatese.

La storia di Carlo Levati

Dopo la consueta commemorazione presso il Cimitero davanti al monumento ai Martiri Vimercatesi, dove è stata deposta una corona a onorare i caduti della Resistenza, il corteo ha proseguito con l’intitolazione di un pannello commemorativo proprio davanti alla casa natale di Carlo Levati, in via Burago 13, dove tutto ebbe inizio. Una targa che racconta in poche righe una vita straordinaria: nato lì nel 1921, Levati aderì alla Resistenza dopo l’8 settembre 1943, partecipando ad azioni di sabotaggio contro i nazifascisti. Sfuggì miracolosamente alla cattura nella notte del 1° gennaio 1945, saltando da una finestra della sua abitazione a piedi scalzi nella neve, mentre i suoi compagni (che divennero poi i Martiri Vimercatesi) vennero poi fucilati ad Arcore il 2 febbraio. Da quel giorno divenne il testimone diretto di uno degli episodi più tragici della Resistenza brianzola. Dopo la Liberazione, Levati rientrò a Vimercate, dove fu nominato responsabile dell’ordine pubblico dal "CLN" (Comitato Liberazione Nazionale).

Da lì ebbe inizio una lunga vita di impegno civile e politico: segretario del PCI locale, promotore dell’ANPI, fondatore della Cooperativa Martiri Vimercatesi e dell’Auser Filo d’Argento, sempre in prima linea nella difesa dei valori democratici e antifascisti. Nel 2005 fu nominato Cittadino Benemerito. Durante la cerimonia, la presenza della targa, semplice, essenziale, ha assunto un significato profondo: non solo un ricordo statico, ma un richiamo vivo alla coscienza collettiva. Un invito a non dimenticare che la libertà conquistata settant’anni fa è frutto del coraggio di persone come "Tom". Dopo il momento di via Burago, il corteo ha proseguito verso il centro città, dove si è svolta la cerimonia ufficiale del in piazza Roma con interventi, musica e riflessioni dedicate alla libertà e alla Costituzione.

Le celebrazioni proseguono poi nelle giornate di oggi, sabato 26, e domani, domenica 27 aprile.

I giovani portano in scena "Ritratti di... Resistenza"

Oggi, sabato 26 febbraio, una novità assoluta con protagonisti Anpi e i ragazzi del Centro d’Aggregazione Giovanile di Vimercate, coordinati da Aeris. I giovani mettono in scena nelle sale di Palazzo Trotti "Ritratti di... Resistenza", performance che riproporrà vicende e personaggi (non solo i Martiri vimercatesi) della Resistenza e della Liberazione. I giovani compaiono all'interno di cornici giganti interpretando in prima persona alcuni personaggi. Primo appuntamento alle 11 di questa mattina; repliche alle 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30.

Domenica "Libertà in cammino"

Domani, domenica 27, sempre in collaborazione con Anpi Vimercate e con Campsirago Residenza, il programma prevede "La libertà in cammino", una camminata teatrale per le vie della città per raccontare la storia della Vimercate antifascista. Ritrovo (e ritorno) in piazzale Martiri Vimercatesi, con passaggio nelle vie dedicate ai Martiri. Per l'occasione Anpi rilascerà "Il Passaporto della Liberazione". Primo gruppo alle 10.30; secondo gruppo alle 15. Durata 120 minuti, 4 km circa, con percorso adatto a tutti. A cura di Michele Losi (Progetto Just walking - Campsirago Residenza). Ogni partecipante avrà a disposizione una cuffia per seguire il racconto durante la camminata. Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata: Ufficio Cultura 0396659488, cultura@comune.vimercate.mb.it