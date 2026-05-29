La Festa della Repubblica si celebra con un annullo postale

In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, il Comune di Concorezzo promuove un’iniziativa dal forte valore civile e simbolico: la realizzazione di un annullo postale filatelico speciale dedicato ai diciottenni, in collaborazione con Poste Italiane, inserito nel programma della tradizionale cerimonia del 2 giugno.

L’iniziativa

Come di consuetudine, in Villa Zoja si terrà la consegna della Costituzione e della bandiera tricolore ai cittadini diciottenni, momento che segna l’ingresso dei giovani concorezzesi nella piena cittadinanza attiva.

Per l’edizione 2026, la cerimonia sarà arricchita da un’iniziativa speciale: nel corso dell’evento, dopo la consegna della Costituzione, i referenti di Poste Italiane apporranno l’annullo sulla prima pagina della Costituzione consegnata ai diciottenni.

Si tratta di un annullo unico, realizzato esclusivamente per questa occasione, che non sarà più utilizzabile in futuro ma che sarà disponibile per 60 giorni presso l’ufficio Postale di Concorezzo e che verrà successivamente conservato presso il Museo storico delle Poste e Telecomunicazioni, a testimonianza del suo valore storico e commemorativo.

L’annullo prevede la scritta: “Il Comune incontra i diciottenni – Festa della Repubblica 1946–2026” e lo stemma del Comune di Concorezzo.

I commenti

“Celebrare la Festa della Repubblica insieme ai diciottenni significa rinnovare ogni anno il patto civile che unisce la comunità e l’ingresso nella vita adulta – ha precisato il sindaco Mauro Capitanio – L’annullo postale speciale rappresenta un gesto simbolico che valorizza il senso di appartenenza e la memoria collettiva. L’invito che rivolgo ai ragazzi e ai loro genitori è quello di dedicare del tempo per leggere la Costituzione riscoprendone il valore di guida all’interno della vita civile e personale”.

“Abbiamo voluto arricchire un momento già molto significativo per la nostra comunità con un elemento simbolico unico, capace di lasciare ai ragazzi un segno concreto di questa giornata- ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. L’annullo non è solo un oggetto filatelico, ma un frammento di memoria civile che resterà nel tempo a testimonianza del legame tra istituzioni e nuove generazioni”.