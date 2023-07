"Festa in Villa", buona la prima. Ottimo risultato per l'associazione "Atena" che nel fine settimana ha portato due giorni di divertimento, musica e cucina in Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate.

La "Festa in Villa" fa il pieno di partecipazione e solidarietà

Venerdì e sabato scorsi la storica magione di Velate si è vestita a festa per l'occasione. E tra musica dal vivo, buon cibo e animazione per grandi, piccini e famiglie, non è mancata la soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno così commentato:

“È stato un successo: la cittadinanza ha risposto positivamente a un evento inedito nel cuore di Velate. Apprezzata è stata anche la ‘babydance’ per i più piccoli, così come le due band (Blues Rock “MNZNCL” e Disco – Morgan Dj Set) che si sono alternate venerdì e sabato per intrattenere il pubblico a cena e durante le serate"

Mano tesa agli "Amici di Laura"

Come annunciato dalla stessa "Atena", parte del ricavato verrà devoluto agli "Amici di Laura", onlus che si occupa di sostenere le persone disabili e le loro famiglie e che opera proprio anche all'interno di Villa Scaccabarozzi, dove viene gestito e messo a disposizione dei ragazzi un appartamento per varie attività e laboratori.