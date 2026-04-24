La Fiaccola Votiva compie 50 anni: al via tra sport e solidarietà

Una tradizione che compie mezzo secolo e un cammino che unisce l’Italia nel segno della condivisione. Il Comune di Desio, in stretta collaborazione con il Centro Sportivo Desiano (CSD), ha presentato la 50ª edizione della Fiaccola Votiva, un evento che quest’anno partirà il 30 aprile dal Santuario di Santa Maria della Quercia a Viterbo per giungere solennemente in piazza Conciliazione a Desio il 3 maggio alle ore 20.

La Fiaccola votiva nel segno della solidarietà

Nata nel 1975 con il primo pellegrinaggio verso Oropa, la Fiaccola rappresenta per Desio un’esperienza che va oltre la competizione sportiva: è un gesto semplice in cui il fuoco passa di mano in mano, da tedoforo a tedoforo, dimostrando che «nessuno da solo può fare il viaggio, ma tutti insieme sì». Il percorso di 120 chilometri attraverserà borghi e paesaggi suggestivi, tra cui Siena, Pisa e il Lago di Bolsena, coinvolgendo una staffetta di oltre 100 partecipanti tra atleti, ciclisti e volontari.

“Celebrare i cinquant’anni della Fiaccola significa onorare la storia stessa della nostra comunità – dichiarano il sindaco di Desio Carlo Moscatelli e l’assessore allo Sport Giorgio Gerosa – È un’iniziativa che sposa perfettamente i valori della nostra città: il sostegno reciproco e la capacità di camminare insieme nelle fatiche come nelle gioie. Quest’anno, il cammino si carica di un significato ancora più profondo grazie al legame con il progetto @wondersara, che ci ricorda come lo sport sia, prima di tutto, un atto d’amore e di speranza per il futuro dei nostri giovani”.

@_wondersara_, il progetto di solidarietà per la Pediatria oncologica in ricordo di Sara

Un filo rosso per Sara. Il progetto @wondersara: il cuore pulsante e sociale di questa edizione è dedicato a Sara, una giovane atleta e amica del CSD scomparsa a soli 17 anni. In sua memoria, è nata l’iniziativa dei braccialetti intrecciati a mano, un’idea della sua mamma, Betta, per colmare il vuoto della perdita attraverso la bellezza della creazione. Questi braccialetti, creati proprio tra le mura della Pediatria dell’ospedale di Desio dove Sara e la mamma intrecciavano fili colorati durante il ricovero, sono diventati il simbolo di un “amore che resta”. Durante l’evento, i partecipanti e i cittadini potranno sostenere, attraverso un QR code presente nelle confezioni, il Progetto Giovani della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, un percorso dedicato agli adolescenti per curare non solo la malattia, ma anche i loro sogni e la loro identità.

Un evento per tutta la città

Un evento per tutta la città. La Fiaccola è aperta a tutti: grandi atleti e semplici cittadini, famiglie e bambini. Domenica 3 maggio, in particolare, l’invito è esteso all’intera cittadinanza per unirsi all’ultima parte del cammino e accogliere l’arrivo in piazza Conciliazione. “La fatica ci educa e l’amicizia ci accompagna”: con questo spirito, Desio si prepara a vivere giorni di profonda emozione, dove ogni passo compiuto lungo i 120 km del percorso sarà un tributo alla vita e alla solidarietà.

Il Programma

Questo il programma per il 3 maggio: all’oratorio Beata Vergine Immacolata (via A. Grandi 32) è previsto alle 15.30 il ritrovo aperto a tutti i bambini e ragazzi dei gruppi degli oratori e delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Desio. L’arrivo della fiaccola, proveniente da Viterbo, è prevista alle 18. Alle 18.45 la camminata per le vie di Desio per raggiungere la Basilica. Alle 20 sarà celebrata la Messa e alle 20.30 si terrà l’accensione del braciere sul sagrato della Basilica.