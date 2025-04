La Fiaccola Votiva parte da Trieste

Parte giovedì 1 maggio l’edizione numero 49 della Fiaccola Votiva, un evento che ogni anno per la Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino di Desio porta con sé una forte carica di spiritualità e tradizione.

La tradizionale Fiaccola arriva domenica a Desio

Il pellegrinaggio, che ha in programma di percorrere 568 chilometri, prenderà il via alle 7 dal centro, in direzione Trieste. Venerdì 2 maggio, alle 10, sarà celebrata una Messa al Santuario mariano di Monte Grisa, seguita alle 11.45 dalla partenza del primo corridore. La giornata si concluderà con una cena al campo base di Camino al Tagliamento (in provincia di Udine).

Sabato 3 maggio, nel pomeriggio, la Fiaccola farà tappa a Villafranca di Verona, dove si terrà una testimonianza della Casa San Benedetto. La sera, cena al campo base. Domenica 4 maggio, il pellegrinaggio terminerà con l'arrivo a Desio alle 18 in piazza Conciliazione, sul sagrato della Basilica, a cui seguirà la Messa in Basilica alle 18.30, seguita dalla cerimonia di accensione del tripode alle 19.30. Un evento che unisce fede, tradizione e comunità e che ogni anno è sempre molto sentito dalla comunità.

L'invito a partecipare

Simone Donzelli, dell’organizzazione della Fiaccola Votiva ha spiegato: