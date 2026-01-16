La Fiamma Olimpica arriva in città

Meda si prepara ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026.

Martedì 3 febbraio 2026, alle 16, la Fiamma Olimpica, alla sua 58esima tappa, attraverserà le vie della città, portando con sé i valori universali dello sport: eccellenza, amicizia, rispetto e inclusione. Un momento storico che coinvolgerà l’intera comunità e che rappresenta un’occasione unica per celebrare lo spirito olimpico.

I cittadini potranno assistere al passaggio della Fiamma lungo via Indipendenza, in piazza Municipio, lungo corso Matteotti e in via Manzoni.

“Ospitare la Fiamma Olimpica è un onore straordinario per Meda e per tutti i medesi – dichiara il sindaco Luca Santambrogio – Questo passaggio rappresenta molto più di un semplice evento: è il riconoscimento del lavoro che la nostra comunità porta avanti ogni giorno nel promuovere lo sport come strumento di crescita, aggregazione e inclusione sociale. La Fiamma che attraverserà le nostre strade simboleggia quei valori di partecipazione e rispetto che sono al centro della nostra visione di città”.