La fontana in piazza San Giacomo diventerà fioriera

Nuovo arredo urbano e verde in piazza San Giacomo a Giussano: la fontana si trasformerà in foriera. L’intervento fa seguito a una mozione approvata dal Consiglio comunale

Abbellimenti nel centro storico

Nuova vita per la fontana in piazza San Giacomo. Senza acqua e zampilli e in disuso ormai da anni, sta per essere trasformata in una grande fioriera che abbellirà la piazzetta del centro vicino a Villa Mazenta. La riqualificazione prevede la trasformazione di un elemento di arredo urbano a verde, con l’obiettivo di valorizzare uno degli spazi più rappresentativi del centro storico migliorandone la qualità estetica e la fruibilità.

Arredo urbano e verde

Per diversi anni la struttura ha evidenziato criticità legate al funzionamento dell’impianto fino alla sua disattivazione: ora però «rinasce» con nuove sembianze. La nuova configurazione sarà caratterizzata da una composizione vegetale studiata per garantire un impatto armonico durante le stagioni, attraverso l’alternanza di specie e l’inserimento di arbusti di maggiori dimensioni nelle vasche più profonde. L’intervento prevede inoltre l’utilizzo di specie botaniche autoctone e materiali di design, con il rialzo del bordo della vasca mediante elementi verticali in lamiera che fungeranno da contenimento del terreno. Sarà inoltre sfruttata la rete esistente per l’installazione di un impianto di irrigazione e di un sistema di illuminazione per le ore serali.

Intervento da 45mila euro

La riconversione che costerà 45 mila euro all’Amministrazione e che è il frutto di una mozione presentata in Consiglio, ormai più di due anni fa, dalla consigliera della Lega Sabrina Costanzo.

«L’intervento sulla fontana di Piazza San Giacomo si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione dello spazio pubblico, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e rendere il centro storico ancora più accogliente – ha spiegato il sindaco Marco Citterio – La scelta di trasformarla in un elemento verde decorativo rafforza la qualità dello spazio, coniugando sostenibilità, estetica e funzionalità e restituendo alla piazza un nuovo punto di riferimento».

Soddisfazione e apprezzamento da parte di Costanzo: «La mozione richiamava l’attenzione sull’importanza di un centro urbano curato e vivibile, coniugando l’attuale configurazione dell’aerea con la memoria che molti cittadini conservano di piazza San Giacomo».