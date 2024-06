La Forneria Meroni di Carate "premiata" dal Gambero Rosso

C’è anche una storica attività artigianale di Carate Brianza tra le quattordici novità segnalate dalla sesta edizione della Guida del «Gambero Rosso» dedicata al Pane e ai panettieri d’Italia 2025.

Eccellenza a Carate Brianza dal 1961

E’ la «Forneria Meroni» di via Francesco Cusani, che si è meritata la prestigiosa segnalazione nel volume dedicato all’arte bianca e considerato una preziosa «bussola» per gli amanti del pane buono, che accompagna alla scoperta di fornai artigiani che ogni giorno, con passione e dedizione, portano sulle nostre tavole un pezzo d'Italia.

Al forno oggi c'è la quarta generazione

La famiglia Meroni, giunta alla quarta generazione di panificatori - oggi vi lavorano il padre Mario con i due figli Luca e Ivan- ha mosso i primi passi a Milano per poi aprire nel 1961 in centro a Carate Brianza un forno che, oggi, continua a coniugare tradizione con ricerca e sperimentazione. Nella Guida vengono descritte e segnalate proprio le peculiarità del panificio caratese: «Una quarantina le tipologie di pane preparate nell’attrezzato laboratorio (anche in pezzature medio-grandi), quasi tutte impiegando il lievito madre e utilizzando farine semintegrali - si legge nella recensione - Meritano l’assaggio il pane alla zucca, ma anche quelli al grano saraceno, con le noci o, ancora, con i semi di chia, girasole e lino, tutti dalla piacevole “masticabilità”. Pizze in pala o in teglia (sempre preparate con lievito madre)».

«Sul fronte dolce, - conclude la Guida - la focaccia con zucca e uvetta e i grandi lievitati delle feste (disponibili tutto l’anno in formato bauletto). E, dal tardo pomeriggio, le box antispreco (da prenotare) ricche di pane e dolci proposte a un prezzo conveniente».