Un inizio d'anno con i fiocchi per i fortunati vincitori dell'ultima estrazione del 10elotto.

La fortuna bacia Cesano Maderno: vinti 50mila euro

Secondo quanto riportato da Agimeg, in Lombardia nelle ultime estrazioni del 10eLotto sono state centrate due vincite, di cui una in Brianza, per un totale di 100mila euro.

A Cesano Maderno, in particolare è stato centrato un ‘9’ nella modalità Frequente da 50.000 con una giocata da 4 euro. La stessa fortuna ha baciato anche Venegono Inferiore, in provincia di Varese.

La Lombardia è stata fortunata anche al Lotto grazie ai 12.450 euro realizzati a Rovetta, in provincia di Bergamo. A Senago, in provincia di Milano, è stato centrato un terno da 11.250 euro. Infine, a Milano sono stati vinti 10.516 euro.

(foto archivio)