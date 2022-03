La fortuna bacia Monza e Nova Milanese

Gioco

Un martedì particolarmente fortunato a Monza e Nova Milanese, con due giocate vincenti nella giornata di ieri, 29 marzo. Come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 40.877,50 euro nell’esercizio di via Diaz 16/18 a Nova Milanese, nella provincia di Monza Brianza. Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 180,4 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

Le vincite al 10eLotto

Sempre Agipronews riporta al 10eLotto sono state centrate cinque vincite per un totale di 71mila euro. Tra queste, una delle due più alte di giornata, a Cermenate, in provincia di Como, con un 8 Doppio Oro da 30mila euro. A seguire un altro 8 Doppio Oro realizzato a Monza, dal valore di 20mila euro, un 8 da 10mila euro messo a segno a Certosa di Pavia, un 6 Doppio Oro da 6mila euro a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per concludere con il terzo 8 Doppio Oro lombardo, da 5mila euro, indovinato a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 919 milioni dall'inizio dell'anno