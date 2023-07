Brianza protagonista con il Lotto nell'ultimo concorso. Come riporta Agipronews, si sono registrate quattro vincite in Lombardia, tra cui una a Nova Milanese per un totale di oltre 45mila euro vinti.

La fortuna bacia Nova Milanese: centrata una vincita al Lotto

La vincita più alta è stata centrata a Nova Milanese, per 14.750 euro con la combinazione 6-17-68 sulla ruota di Milano. A Brescia invece sono stati vinti 10.869,57 euro, mentre a Settimo Milanese, in provincia di Milano, sono stati vinti 10.575 euro.

Infine, a Novate Milanese, sempre in provincia di Milano, vinti 9.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,3 milioni di euro, per un totale di 630 milioni da inizio anno.