Ancora una vincita sul territorio di Monza e Brianza.

La fortuna bacia Sulbiate: vinti 100mila euro

Come comunicato da Agipronews, la fortuna in queste ore ha baciato Sulbiate grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 22 ottobre infatti sono stati vinti 100mila euro in seguito a un “8 Doppio Oro” in un'estrazione frequente.

Da segnalare anche una vincita da 50mila euro a Milano con un “9 Oro” in un'estrazione frequente.

Grande festa anche a Novate Milanese, in provincia di Milano, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 22 ottobre sono stati vinti 125.500 euro in seguito ai numeri 7-17-67-77 sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 16 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno mentre l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,4 milioni di euro, per un totale di oltre 3,1 miliardi da inizio anno.