La fortuna bussa anche a Natale, vinti 50mila euro. Il premio al Bar Sala grazie a un’estrazione speciale in un concorso abbinato al SuperEnalotto

Un brindisi lo farà per gli auguri di Natale, un altro per festeggiare la bella vincita. Passerà le feste godendosi il regalo inaspettato il fortunato cliente del Bar Sala di Varedo che ha vinto 50mila euro.

Con una schedina singola giocata sabato mattina spendendo massimo 3 euro, si è aggiudicato il premio dell’estrazione straordinaria abbinata al concorso SuperEnalotto SuperStar, un’iniziativa speciale che ha elargito 300 premi in denaro dello stesso importo in tutta Italia.

«Non sappiamo chi sia il fortunato cliente, finora non è venuto nessuno a comunicarci la vincita, speriamo solo che si ricordi di controllare il biglietto – si sono augurati i titolari della ricevitoria al quartiere Valera – adesso pensiamo all’anno prossimo sperando in una vincita alla Lotteria Italia, magari il primo premio».