La foto del roncellese Paolo Pulici finisce per sbaglio sul maxischermo nel minuto di silenzio per Juliano

Una clamorosa gaffe. E' quella andata in scena ieri, domenica 17 dicembre, prima del match tra l'Udinese e il Sassuolo.

La foto del roncellese Paolo Pulici nel minuto di silenzio per Juliano

In occasione della sedicesima giornata di Serie A, la Lega ha predisposto ieri un minuto di silenzio in memoria del giocatore Antonio Juliano, ex centrocampista di Napoli e Bologna, oltre che con un passato in Nazionale, scomparso lo scorso 13 dicembre.

Così è accaduto anche al Bluenergy Stadium dove però, nel momento del raccoglimento, sul maxischermo è apparsa la foto sbagliata, ovvero quella del 73enne Paolo Pulici, roncellese doc ed ex giocatore del Torino, oggi colonna portante della Tritium di Trezzo sull'Adda dove allena quotidianamente.

Una svista che non è passata inosservata e che in breve tempo è diventata la notizia più eclatante di questa sedicesima giornata di Campionato.