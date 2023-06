La gara può aspettare, la solidarietà no: la papera «Emilia» porta aiuti a Faenza

La gara può attendere, la solidarietà no: è partita giovedì mattina da Agliate con direzione Faenza la papera ribattezzata «Emilia» in onore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla pesantissima ondata di maltempo che ha provocato sedici vittime oltre a ingenti danni a case, aziende e terreni agricoli.

Insieme alla simbolica «paperella», da Carate Brianza arriverà anche una donazione importante, frutto della raccolta fondi legata appunto alla vendita delle «paperelle» artificiali, che saranno protagoniste il prossimo 17 settembre della prima edizione di «Agliate Cup», corsa benefica organizzata da Agliate Community in collaborazione con i Marciacaratesi, il patrocinio del Comune e del Parco della Valle del Lambro e il contributo della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza.

L’evento, già rimandato una prima volta il 28 maggio scorso a causa del pericolo legato alle acque ingrossate del Lambro, era stato messo in programma per domenica 4 giugno, ma è stato nuovamente ricalendarizzato a dopo le ferie per la concomitanza di altri eventi in programma in frazione.

«Nel frattempo però ci è sembrato doveroso attivarci per fare arrivare da subito parte del ricavato alle popolazioni dell’Emilia Romagna in seguito all’emergenza che diversi Comuni della zona stanno affrontando», spiegano gli organizzatori.

L’occasione è stata colta al volo approfittando della partenza di Mauro Villa Verga, volontario del Cisom di Monza, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che nei giorni scorsi si è rivolto alla farmacia di Agliate per farsi somministrare il vaccino dell’antitetanica in vista della partenza per Faenza, uno dei Comuni dove operano le squadre di volontari Cisom provenienti da tutta Italia, e operative sul campo per aiutare i cittadini delle aree colpite dagli allagamenti con idrovore e mezzi di movimento terra.

«A causa delle variabilità del meteo e di altri eventi in programma sul territorio, in accordo con l’Amministrazione comunale - spiegano i referenti di Agliate Community - si è deciso di rimandare l’evento al 17 settembre in modo da dedicargli uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione Ville Aperte. Ma “Agliate Cup-Papere sul Lambro” è però prima di tutto una raccolta fondi benefica e questo obiettivo è stato raggiunto: 34 papere sponsor e mille biglietti venduti. Abbiamo raccolto all'incirca 10 mila euro, oltre al contributo di tremila euro che la Banca di credito cooperativo di Carate Brianza ha concesso generosamente per l'evento. Al netto delle spese per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie alla manifestazione, faremo arrivare una somma di 6 mila euro al Comune di Faenza tramite i Marciacaratesi. Alla Città di Faenza abbiamo fatto pervenire intanto la nostra simbolica papera “Emilia” anticipando il contributo che arriverà e ci auguriamo che il primo cittadino venga poi a riportare Emilia a Carate Brianza a settembre, portandoci notizie positive».

E' possibile continuare a donare

La raccolta fondi - fanno sapere ancora gli organizzatori - non finisce qui. Sarà infatti possibile continuare a donare attraverso l'acquisto di gadget a tema. I fondi raccolti verranno destinati ad associazioni e cooperative per la ricostruzione di asili e centri per disabili.