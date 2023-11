La gatta "Pallina", da mascotte e star dei social... a problema

Una presenza curiosa, per molti divertente. Per altri, invece, decisamente poco piacevole. Stiamo parlando della gatta "Pallina", divenuta da mascotte e star dei social a vero e proprio problema. La micia, infatti, è diventata ormai una "cliente" fissa della Coop di via 24 Maggio, a Cavenago: ogni giorno arriva e si posiziona sullo scaffale delle crocchette, forse attirata dall’odore che emana il suo cibo preferito. In molti l’hanno fotografata mentre staziona nel reparto dedicato agli animali, trasformandola in una sorta di "mascotte" del punto vendita.

La rabbia dei responsabili del punto vendita

Un trattamento che tuttavia non è piaciuto proprio ai gestori della Coop, per i quali la presenza di "Pallina" è un problema non da poco.

"Non possiamo assolutamente tollerare la sua presenza all’interno del nostro supermercato - sottolinea la responsabile del punto vendita cavenaghese - Per ovvi motivi di igiene non sono ammessi animali, men che meno sugli scaffali. E’ vero che si tratta di cibo per animali, ma la sostanza non cambia".

"Abbiamo più volte avvertito la proprietaria del gatto"

"Abbiamo più volte spiegato alla signora come per noi sia un grosso problema la presenza di Pallina all’interno del negozio - continua la responsabile del punto vendita - Abbiamo già effettuato numerosi e ripetuti richiami alla proprietaria della gatta, eppure la musica non è cambia. Purtroppo non so quanto potremo andare avanti così: se la proprietaria non dovesse prendere provvedimenti ci vedremo costretti a segnalare la situazione a chi di dovere"

