C'è anche la giovane Serena Simonato tra i 29 Alfieri della Repubblica nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso della giornata di oggi, sabato 5 aprile.

La giovane Serena Simonato nominata Alfiere della Repubblica

La 18enne di Cavenago di Brianza, è una volontaria della Croce Rossa Italiana per la sezione di Brugherio, ed è stata insignita di questo bellissimo riconoscimento per via del suo altruismo e del suo impegno in favore degli ultimi e delle persone in difficoltà.

Ad evidenziarlo sono proprio le motivazioni scritte da Mattarella: "Per l'aiuto, maturo e concreto, che presta alle persone senzatetto. La sua capacità di ascolto e di accoglienza dei più vulnerabili le ha permesso di diventare un esempio per altri volontari. Serena è una volontaria della Croce Rossa Italiana che, con gratuità e spontaneità, tende la mano a chi ha più bisogno. Nonostante la giovane età è riuscita a coinvolgere diversi coetanei, con i quali durante le sere dei weekend va in giro per le città di Monza e Milano a prestare assistenza alle persone senza fissa dimora. Serena si pone sempre in ascolto degli altri dimostrandosi accogliente e ispirando fiducia. Questa sua sensibilità l'ha resa un riferimento positivo per i volontari del territorio".

Un riconoscimento che ha lasciato senza parole la 18enne che, raggiunta telefonicamente nel pomeriggio, ha spiegato:

"Sono venuta a sapere di questo riconoscimento giovedì e non ci potevo credere - ha spiegato - La segnalazione è partita dai miei genitori e dal delegato al sociale della Croce Rossa Brugherio lo scorso anno quando ero ancora minorenne e hanno tenuto tutto nascosto. Quando l'ho saputo sono rimasta senza parole, è stata un'emozione veramente incredibile".

La cerimonia ufficiale per la nomina si terrà poi in Quirinale a Roma il prossimo giovedì 15 maggio.

I complimenti del sindaco

La notizia si è sparsa in fretta nel corso della giornata all'interno della comunità cavenaghese, dove la giovane è molto conosciuta ed apprezzata per il suo impegno nel sociale. Lo testimonia anche il messaggio di congratulazioni lasciato dal sindaco cavenaghese Giacomo Biffi:

"Siamo ovviamente molto felici per questo straordinario riconoscimento a Serena. La notizia ci riempie ovviamente di orgoglio e da lustro a tutta la nostra comunità dove Serena è inserita e conosciuta. A nome di tutta la cittadinanza e dell'Amministrazione comunale, vanno a lei i nostri più sentiti complimenti".

Oltre alle congratulazioni del primo cittadino cavenaghese, sono arrivati anche quelle del presidente della Croce Rossa Italia, Rosario M. G. Valastro che - come si legge sui profili social dell'organizzazione di volontariato - ha voluto ringraziare sia lei che un altro volontario, Francesco Pratesi della Cri toscana, anche lui nominato da Mattarella Alfiere:

“Rivolgo il mio più sincero ringraziamento al Presidente della Repubblica per la nomina di Serena e Francesco ad Alfieri della Repubblica. Si tratta di un riconoscimento importante che premia due giovani che con la nostra Uniforme, con il nostro Emblema, con la nostra Umanità, hanno saputo distinguersi per il loro impegno verso il prossimo, con solidarietà e altruismo. Impegno a favore di chi è in difficoltà e voglia di migliorare il nostro Volontariato. È spinti da queste motivazioni che Serena e Francesco hanno raggiunto un importante traguardo. Un onore che non deve fermare il loro e il nostro desiderio di aiutare chiunque ma spingerci tutti oltre, a guardare alle nuove fragilità, a comprendere i bisogni di chi è vive ai margini della società, a rimuovere barriere e costruire, insieme, una società sempre più sostenibile e inclusiva”.

*Foto Facebook Croce Rossa Italiana